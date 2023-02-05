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朱立倫嘉義市新春團拜 透露AIT孫曉雅最喜歡首長是她
國民黨嘉義市黨部今天下午新春團拜，黨主席朱立倫南下嘉義市參加，稱讚市長黃敏惠是國民黨「超級的寶」更透露AIT處長孫曉雅最喜歡的人就是黃敏惠。朱立倫受訪表示，現階段全力為3月4號南投補選，把這一仗打好，4號後就討論總統、立委選舉，會推出最好最強的人選，無私無我的團結勝選。
國民黨新春團拜今天下午在嘉義市黨部舉辦，嘉義市長黃敏惠、國民黨籍不分區立委溫玉霞、組發會主委許宇甄、市議員張秀華、傅大偉、鄭光宏及陳家平等人都到場。市黨部主委蔡明顯表示，新的一年黨仍會面臨許多挑戰，仍有很多難關需要克服，今年拜託大家再團結一次，讓國民黨因為團結再次偉大。
朱立倫表示，國民黨最重要的目標，就是全黨團結一致共同服務，放下自我大局為重，他相信國民黨能團結努力，尤其是跟這塊土地扎根、愛台灣，繼續為民眾好好做事情，為人民拚好日子，一定會獲得所有台灣民眾的認同與支持。
朱立倫說，現階段國民黨就是全力為3月4號南投的補選，林明溱是最優秀的參選人，需要靠大家團結努力，全黨一步一腳印，把這一仗打好；接下來3月4號後，就來討論包括總統跟立委的選舉，大家請放心，一定會團結努力，推出最好最強的人選，無私無我的團結勝選。
媒體問會不會有年輕世代的人選出線？朱立倫表示，他一直說過國民黨需要越多人才越好，歡迎更多的好人才，來為民眾服務，以立委為例，現在區域立委只有20幾位，國民黨還有50幾位的空缺，希望有更多好的優秀的人才，一起來打拚，爭取更多民眾的認同。
黃敏惠表示，今年新春團拜氛圍不一樣，每一步每一腳印都是大家攜手合作、真誠團結，為了這個城市，曾有深綠人士告訴她，若知道她會贏這麼多就不會投給她，她聽了蠻警惕的，這是嘉義人的不分藍綠，但有是非，所以國民黨不能因此自滿，因為還要繼續深耕努力。
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