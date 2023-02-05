台灣燈會今晚開燈儀式 蔡英文總統將與蔣萬安同台

今天是元宵節，蔡英文總統晚上將前往台北國父紀念館出席「2023台灣燈會」開燈儀式，與台北市長蔣萬安同台，行政院長陳建仁及交通部長王國材也會到場。

蔡總統今早在臉書上祝福大家元宵節平安快樂，她說，各縣市都準備了精采豐富的燈會，她要邀請大家一起來逛逛，尋找城市中的巨型可愛兔兔。

蔡總統今天透過臉書分享新北、台北、桃園、台南、高雄、台中等地燈會的兔年主燈。她表示，元宵節到了，全台各地開始有巨型可愛兔兔出沒，「大家也去看了嗎？」

蔡總統說，今年台灣燈會在台北，這幾天，走在街道上，大家已經可以看到許多美麗的燈會作品。不只在台北，各縣市也都準備了精采豐富的燈會，她要邀請大家一起來逛逛，尋找城市中的巨型可愛兔兔，也祝大家元宵節平安快樂。