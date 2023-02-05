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竹科管理局提告林智堅 國科會證實：已進入司法程序

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
林智堅的中華大學、台大碩士論文均遭認定抄襲，學位雙雙被撤銷，林智堅不服向教育部提訴願，日前遭教育部駁回。圖為林智堅。本報資料照片
林智堅的中華大學、台大碩士論文均遭認定抄襲，學位雙雙被撤銷，林智堅不服向教育部提訴願，日前遭教育部駁回。圖為林智堅。本報資料照片

有關新竹市前市長林智堅中華大學論文抄襲案，國民黨立委王鴻薇在臉書表示，竹科管理局具體回覆她，分別於民國111年12月30日向台灣新竹地方法院遞交民事起訴狀，及民國112年1月3日向新竹地方檢察署提出刑事告訴狀，提告確定。竹科管理局主管機關國科會表示，竹科管理局已依法處理，且已進入司法程序，基於偵查不公開，對於案情，無進一步說明。

林智堅的中華大學、台大碩士論文均遭認定抄襲，學位雙雙被撤銷，林智堅不服向教育部提訴願。但中華大學訴願案日前已遭駁回，教育部訴願審議委員會認定，中華大學是依相關規定作成處分，撤銷林智堅碩士學位無違誤。

竹科管理局曾聲明委託研究案合約明載擁有智慧財產權，王鴻薇今在臉書表示，她上任立委馬上與竹科管理局聯繫，針對新竹市前市長林智堅中華大學論文抄襲案，要求一定要在時限內提告，避免讓林智堅躲過應有的法律追訴，竹科管理局也具體回覆分別向台灣新竹地方法院遞交民事起訴狀、向新竹地方檢察署提出刑事告訴狀，已正式提告。

國科會表示，有關「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」委辦案之違約及侵權情事，本會竹科管理局已依法處理，且已進入司法程序，基於偵查不公開，對於案情，無進一步說明。

新竹 林智堅 論文抄襲

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