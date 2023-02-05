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「被民進黨清算後無錢無勢」 朱立倫：為百姓拚好日子

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
國民黨主席朱立倫（右二）今到雲林參加新春團拜。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今到雲林參加新春團拜。記者黃于凡／攝影

國民黨雲林縣黨部今早新春團拜，黨主席朱立倫南下雲林參加。朱立倫說，無論對國際、兩岸立場，都是以「為百姓拚好日子」為出發點；被民進黨清算後無錢無勢，感謝大家在低氣壓中翻轉九合一選舉，要繼續團結贏得3月4日南投立委補選勝利，2024總統大選則等南投立委補選後再討論。

國民黨新春團拜今年在雲林縣黨部舉辦，組發會主委許宇甄、議長沈宗隆、立委林文瑞等人都到場，縣長張麗善則因家中有事，委由副縣長謝淑亞出席。主委陳瑞雄說，感謝朱主席親臨雲林縣，2024要贏回執政權，讓藍天再現，今年新春團拜受限經費及場地無法擴大舉辦，但大家都踴躍出席。

朱立倫說，過去幾年因疫情無法團拜，今年再次團拜、團圓相當重要，國民黨失去中央執政權後，被民進黨清算，所有黨產都被沒收，前幾年都在低氣壓度過，雖然面臨無錢無勢窘境，但國民黨仍有勇氣、志氣和決心，在去年九合一選舉獲得勝利。

朱立倫強調，「為百姓拚好日子」是國民黨的主張，無論是國際、兩岸和平或國內政治，都是以讓百姓過好日子為出發點，未來國民黨會繼續走正確的路，也就是愛台灣的路線，所有對百姓有益的事，國民黨都會做，好好做事情、讓百姓過好日子，才是真的愛台灣的政黨。

朱立倫也說，面對2024總統大選，國民黨會繼續走正確的路、提名最好的候選人，以整體國家發展為考量。最近有多場補選，嘉義市長黃敏惠、立委王鴻薇都勝選，國民黨提名好人選有目共睹，希望大家團結拉票，為林明溱爭取南投立委補選勝利，3月4日團結爭取勝利。

國民黨主席朱立倫（右二）今到雲林參加新春團拜。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今到雲林參加新春團拜。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今到雲林參加新春團拜。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今到雲林參加新春團拜。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今到雲林參加新春團拜。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今到雲林參加新春團拜。記者黃于凡／攝影

國民黨 朱立倫 雲林 民進黨

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