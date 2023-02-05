侯友宜有選總統的「勢」？ 王金平這樣回答

明年就要投票選總統，民進黨已進入選戰模式，台北市前市長柯文哲也積極走訪地方，但國民黨總統人選尚未明朗。立法院前院長王金平今表示，柯文哲前幾天有來拜訪說會選總統，「選總統主要是一個勢，勢如起來擋都擋不住。」媒體問新北市長侯友宜是否有這個勢？王僅說，不清楚、無法評論，但他是好首長。

王金平今早參加「摩訶朱拉隆功大學」頒授妙崇寺宏安長老尼榮譽博士典禮，被媒體問及藍營總統大選布局。王金平說，目前未與鴻海集團創辦人郭台銘見面，兩人僅通電話，郭台銘仍在國外，2月10日會回國，「那時候再看看怎麼安排，遲早總會見一次面。」

王金平說，在製作全國義消包紅包時，郭台銘有提到想跟自己見一次面，希望能好好聊聊。至於要聊什麼，王金平笑說，談什麼都沒有講，「但可想而之會是什麼。」

王金平今也透露，柯文哲幾天前有來拜訪自己，「我問他，他說他要選」。但柯文哲沒有談到郭台銘，也沒有拜託王金平支持。

外界議論國民黨對於明年總統大選布局慢，王金平說，總統選舉主要是一個勢，「如果那個勢有起來，那股炫風誰都擋不住。」現在國、民兩黨並非有很好的地方組織、全面性組織，重點還是全民期待什麼，當選的人要扮演什麼角色。這個人如果能做到朝野和諧、兩岸和平、社會團結等三項目標，相信人民會匯集出一股量來支持這個人。

媒體問及外界點名的新北市長侯友宜是否有這個「勢」，王金平僅說，「我不太清楚，沒辦法評論，當然他是一位好首長。」