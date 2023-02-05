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立委選戰再飄硝煙味 黃適卓批牛煦庭「抹黑鄭文燦」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議員牛煦庭有意參選桃園市第1選區立委，預料將參加國民黨黨內初選。圖／取自牛煦庭臉書
桃園市議員牛煦庭有意參選桃園市第1選區立委，預料將參加國民黨黨內初選。圖／取自牛煦庭臉書

2024立委選舉，桃園市第1選區有意參選者陸續表態，包括桃園市議員牛煦庭近期已恢復國民黨籍，預料將參加黨內初選；綠營部分，前立委黃適卓也在地方架起競選看板，積極布局。黃適卓近日也多次發文直指牛煦庭抹黑前市長鄭文燦政績，藍綠間已瀰漫濃厚硝煙味。

針對牛煦庭日前上網路節目，曾提到桃園市長張善政是接了鄭文燦的爛攤子等言論，黃適卓也批，「人民的眼睛是雪亮的，牛議員硬要說鄭文燦前市長留下爛攤子給張善政市長，肯定會遭到民意唾棄。」

黃適卓表示，桃園過去8年諸多建設及未來市政建設規畫，都是為了每位桃園市民所做，身為市長或民意代表，市政建設無不是為了人民謀福利，怎麼到了牛煦庭口中，鄭文燦的市政建設就變成吃光張善政市長任期的建設預算？「難道您認為這些建設不需要？」

黃適卓表示，細數鄭文燦市政規畫，都是從長遠人民考量出發，牛煦庭講法實在讓人心寒，顯示出「袂曉駛船嫌溪彎」（不會駛船嫌溪彎，指不會自省，只會怪罪環境和別人不好）的心態，鄭文燦努力建設、規畫願景還要被人糟蹋留下爛攤子，哪有這種歪理？真是「好心予雷唚」。

對於牛煦庭多次批評桃園財政，黃適卓也說，鄭文燦卸任前早回應過，根據國庫署的地方債務統計表，截至去年7月底，桃園長短期債務是240億元，成為六都中債務餘額最低、人均負債最低的城市，可見桃園嚴守財政紀錄、開源節流的努力，「為何總是有人要視而不見、刻意灌水？」

民進黨前立委黃適卓有意參選桃園市第1選區立委。本報資料照
民進黨前立委黃適卓有意參選桃園市第1選區立委。本報資料照

桃園市長 鄭文燦 牛煦庭

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