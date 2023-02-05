江啟臣率團訪英 汲取CPTPP入會經驗推動國會外交

國民黨前主席、立委江啟臣今以「立法院台灣-英國國會議員交流協會」會長身份率團赴英國訪問，代表立法院進行國會外交，除了將國人的聲音、國內的多元意見傳達給英方並加強交流互動，同時也將拜會僑界和台商，聽取僑胞意見，一起為深化台英關係努力。

江啟臣表示，外交工作需要長期的經營與維繫，前次台英國會議員交流協會組團訪英已經是新冠疫情爆發前，加上英國是CPTPP成立後第一個申請加入的國家，正在進行入會談判，希望此次訪問能達成國會外交目標，也對台灣加入CPTPP帶來正面助益。

訪團此次預計拜會多位英國國會議員，如下議院外交委員會主席Alicia Kearns議員、國防委員會主席Tobias Ellwood議員、「台英國會小組」（APPG）共同主席Bob Stewart，及多位「台英國會小組」（APPG）成員。Alicia Kearns下議員曾於去年12月率團訪台，此次回訪象徵兩國國會議員交流的深化、常態化。

江啟臣指出，這次共同組團出訪的委員包括國民黨立委馬文君、溫玉霞、吳斯懷、游毓蘭、吳怡玎，抵英後訪團除會先聽取駐英代表處業務簡報，了解台英關係最新進展及未來合作計畫；並安排智庫交流、經貿產業參訪等多項活動，與英國各界就近期區域情勢、台海安全、軍事國防、經貿投資，產業鏈健全、CPTPP等多項議題交換意見，與英方將有非常廣泛且深入的交流。

江啟臣表示，立法院是國家的最高民意機關，是展現民主多元意見及監督行政的重要場域，感謝外交部積極協助洽排行程，促成本團順利出訪，他將積極為國家爭取更多的國際認同與支持，為中華民國外交全力打拚。