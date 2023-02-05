王鴻薇：竹科管理局確定提告林智堅 「我鄭重請他向全國道歉」
國民黨立委王鴻薇在臉書表示，她上任立委馬上與竹科管理局聯繫，針對新竹市前市長林智堅中華大學論文抄襲案，要求一定要在時限內提告，避免讓林智堅躲過應有的法律追訴。如今竹科管理局具體回覆她，分別於民國111年12月30日向台灣新竹地方法院遞交民事起訴狀，及民國112年1月3日向新竹地方檢察署提出刑事告訴狀，提告確定。
王鴻薇說，這次教育部審議委員報告，指名林智堅確實存在抄襲情事、竹科研究報告完成早於林智堅的論文、竹科研究報告非由林智堅撰寫或為主要執筆人。
王鴻薇表示，林智堅在她揭發論文時，第一時間不是認錯檢討，對她提告加重誹謗， 民進黨就如同現在一般對她群起而攻之。 如今中華大學塵埃落定，她所言句句屬實，沒有誣賴、沒有抹黑，但林智堅卻用法律的手段，企圖遮掩事實，阻止她繼續揭發真相，「我要鄭重請林智堅先生，向我、以及你的母校中華大學和全國人民道歉」。
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