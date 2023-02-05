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小三通常態化？ 陳玉珍：陸委會拿名詞來詐騙金門民眾

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
陳玉珍說， 希望陸委會要做政策時要站在百姓的立場思考，金門地區都可以配合，為什麼陸委會不能再進一步以及增加金廈之間的航班呢？兩岸已漸漸融冰，希望陸委會不要再用政治思考。本報資料照片
陳玉珍說， 希望陸委會要做政策時要站在百姓的立場思考，金門地區都可以配合，為什麼陸委會不能再進一步以及增加金廈之間的航班呢？兩岸已漸漸融冰，希望陸委會不要再用政治思考。本報資料照片

針對陸委會主委邱太三提出小三通常態化，國民黨金門縣立委陳玉珍今天說，這是原地踏步，完全沒有前進，用了一個所謂常態化的名詞，來詐騙金門的民眾。

陳玉珍指出，第一，她要求更便捷，每天多一個來回，讓金門鄉親可以早上去，晚上回來，辦事情比較便利；第二，人員的擴大，如果擔心突然放大太多，造成對金馬的各項量能的影響而採用團進團出，那可以慢慢累積基礎作為第二個階段，第三個階段再開始放大；第三，進出人員制一點都沒有放大，陸配、台商、台人的眷屬都沒辦法過來，陸委會的思考完全沒有把台澎金馬的子民放在眼裡。

陳玉珍說， 希望陸委會要做政策時要站在百姓的立場思考，金門地區都可以配合，為什麼陸委會不能再進一步以及增加金廈之間的航班呢？兩岸已漸漸融冰，希望陸委會不要再用政治思考。

陸委會 金門 陳玉珍 小三通 邱太三

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