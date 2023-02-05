港湖女人戰爭開打？吳欣岱意外比中指網歪樓 游淑慧要練歌

2024立委選戰開打？有意挑戰民進黨現任立委高嘉瑜的台灣基進北市黨部主委吳欣岱除過年勤走地方，昨天也在臉書貼出一張與台南黨部執行長吳依潔的合照，卻因吳欣岱拿著花的手意外比出「中指」，引發上百網友歪樓留言。

有網友問「挑戰背骨魚？」「藉花獻中指？」還有網友說，「那根手指頭太搶眼了！」更有網友留言「看來....高嘉瑜註定要落選了....」，民進黨議員卓冠廷忍不住留言問「我以為你比中指….？」吳欣岱回「真的沒有…QQ。」

另外，已表態爭取2024內湖南港立委黨內初選的國民黨議員游淑慧，今天也趁元宵節，除戴上應景的可愛兔寶寶頭飾，也問網友「都兩年都沒到KTV了，還在苦惱要練什麼歌……誠徵主題曲推薦」，似乎也想與現任立委高嘉瑜一拚歌喉。

儘管距離2024立委選舉還有一年，不過港湖立委選區現在已經暗潮洶湧，游淑慧今天在臉書提到，

元宵節快樂，過了今天，農曆新年就算結束了……「新的一年讓我們一起蹦蹦跳跳、活力向前衝」、「這兩天跑元宵時，許多長輩或民眾也開玩笑的要我準備唱起來備戰.……，怎麼辦呢？」

游也問網友，都兩年都沒到KTV了，還在苦惱要練什麼歌……誠徵主題曲推薦」，並意有所指地標註練主題曲是「港湖選區的特色。」並寫道「好像有點歪。」

至於台灣基進的吳欣岱昨天在臉書提到，她充份見識到兒童選民支持度最高的台南黨部執行長吳依潔有多厲害，並問台北黨部以後除了法律諮詢時間，可不可以也開放托育時段？

只不過吳欣岱合照時拿個花的手指引發熱議，意外引發網友「借花比中指」遐想？