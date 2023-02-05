振興計畫急就章？民進黨議員批蔣萬安包裝例行計畫詐騙市民

台灣燈會今天正式開幕，民進黨北市議員何孟樺今天在臉書質疑，台灣燈會漂漂亮亮開幕，台北市政府配合燈會提的振興計畫卻零零落落，根本是包裝例行計畫詐騙市民。

何孟樺質疑，今年1月初，她率先提出書面質詢要求北市長蔣萬安研擬北市2023振興計畫，市府也允諾會在3月提出方案。結果還不到3月，蔣就提出了「六大振興方案」，「是因市府超有效率嗎？錯！事實是因為蔣萬安急就章求讚美，把一堆本來就有在做的計畫，包裝成振興計畫」，議員說，「整個計畫就跟蔣萬安一樣，金玉其外、敗絮其中。」

何孟樺說，蔣萬安在2月初公布六大振興方案後，她隨即跟相關局處聯絡、確認資料，雖然一堆局處一問三不知，她還是發現其中的四大弊端。包括六大振興其中至少11個子項目，不是從去年就在做，就是每年都會做的例行性計畫，好笑的是連年貨大街也算在裡面？

她說，甚至蔣萬安市府公布「從2月開始的」市場振興券，從去年早就由各商圈自治協會規畫執行了，規畫端根本不是北市府，完全是收割。

何孟樺提到，真正針對台灣燈會商圈促銷的措施只有兩個總預算也只有12萬元，而且市府完全沒有設定預期效益，也就是說振興促銷只是敷衍了事。

何提到，蔣萬安當初承諾配合中央發放6000元祭出振興方案，跟相關局處確認後，也不在這六大振興方案之中，根本還沒開始計畫！議員質疑，政策需要又快又好，但還不夠好之前，也不應急就章。振興計畫搞成這樣，不只浪費預算、毫無效益，規畫得比柯文哲還爛。

何孟樺說，她可以了解蔣萬安剛就任市長對市政不熟悉，但不熟就要學，不是整天只會逛大街迴避問題。身為市議員，她要請台北市政府徹底檢討，配合中央即將於三月或四月發放的6000元，做更詳盡務實的規畫，不要再拿例行的計畫來欺騙市民、敷衍了事！