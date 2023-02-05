網紅谷阿莫參選時力決策委員 未來不排除角逐黨主席

時代力量即將舉行第4屆決策委員選舉，除了現任3名立委及地方黨公職人員參選以外，本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫也在參選名單之內，仲惟鼎在參選政見寫下改革方針，他表示，未來不排除參選時力黨主席。

根據時代力量選舉委員會規畫，2月4日由選舉委員會抽號次、發布正式選舉公告（候選人名單及號次），2月9日至11日為投票階段，2月12月先由官方網站自動顯示票數統計結果，再由選舉委員會發出選舉結果公告。

仲惟鼎在選舉公報指出，自己會參選決策委員目的，是要找出造成時代力量衰敗的原因，並且以個人的新媒體力量，認真監督提醒上位者，他在選上決策委員後將要求改革，如果有好的領導者就出來帶領大家，如果沒有則不排除參選黨主席。

時代力量昨天公告第4屆決策委員候選人名單及號次，依序為1號蔡惠婷、2號廖子齊、3號林彥甫、4號吳韋達、5號白卿芬、6號彭致豪、7號邱顯智、8號陳椒華、9號林易瑩、10號詹智鈞、11號簡智翔、12號王婉諭、13號湯茹婷、14號宋國鼎。

另外，還有15號鄭宇焱、16號王煦惠、17號呂宇晟、18號周偉航、19號陳志明、20號陳慶元、21號康至青、22號仲惟鼎、23號賴嘉倫、24號葉忠倫、25號高偉淇、26號劉文海、27號張衞航、28號王景弘。

時代力量黨章明定，時力設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員同。