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影／北市議員黃瀞瑩高人氣 「學姊品牌」理性問政

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨台北市議員黃瀞瑩。記者林佳彣／攝影
民眾黨台北市議員黃瀞瑩。記者林佳彣／攝影

民眾黨台北市新科議員黃瀞瑩初試啼聲，在25名老將新秀激戰的士林北投選區，一舉拿下最高票2萬9270票，上任後延續柯市府的好政策，力推北市南北軸線計畫，也提議設公開透明租屋平台，她強調「學姐品牌」理性問政，時刻提醒為民解決生活事的從政初衷。

30歲黃瀞瑩出身政治記者，赴英學成歸國後，投入幕僚工作，擔任立委蘇巧慧國會助理、北市府副發言人協助前市長柯文哲與前副市長黃珊珊處理媒體事務，在網路節目「木曜4超玩」以學姐登場走紅。

黃瀞瑩挾高人氣一舉摘下士北最高票，直呼跌破自己眼鏡，感謝士北民眾願意給新人機會，她不因轉換身分而改變態度，也不為聲量而罵，回憶疫情爆發後，曾解決確診母子的垃圾處理問題，上月在選區巧遇當事人，對方親自道謝，不禁覺得相較政治口水更有意義。

「不管執政者是誰，好政策就應該延續下去」，她將繼續推動前朝提出的台北市南北軸線計畫，以及福國社宅、社子島開發案、士北科、捷運圓山站步行至北投站的綠廊帶計畫等，盼翻轉當地讓改變成真。捷運北環段也是關注重點，路線經多條北士重要道路，開發時的交通黑暗期會是市府的考驗。

黃瀞瑩直言，「現今租房已是買不起房子的第2選擇」，有一群人在台北工作生活卻沒戶籍，正因租客大多沒選票，鮮少政治人物會為他們發聲。希望市府能提供保障，如標章、認證以確保該房品質，甚至整合各局處資源，設置公開透明的租屋平台，解決民眾租房糾紛。

黃瀞瑩更要作為育兒後盾，將朝「一區一臨托」努力，著力幼兒園師資的人才培育，讓家長放心托嬰。

黃瀞瑩 北市 捷運

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