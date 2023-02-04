日方回應進口鮮草莓多農藥殘留 食藥署：維持受理報驗
過去兩年來，衛福部食藥署公布邊境檢驗不符合食品名單，多次有來自日本各地進口的鮮草莓，被抽驗出農藥殘留不符規定。食藥署今晚回應，去年12月21日已發函要求日方於今年2月5日前，提出書面資料說明不合格原因及改善與預防措施，2月1日接獲日方說明輸台鮮草莓產品不合格原因及改善措施，依日方說明，日方主管機關已要求出口業者及相關機關徹底周知產品應符合台灣農藥殘留標準。
對此，食藥署指出，經查日本鮮草莓於110至111年產季期間，與隔年度同一區間為111至112年相比，檢驗不合格率已有下降。另查自食藥署去年12月21日發函請日方提供改善說明後，直至今年2月2日，日本鮮草莓檢驗不合格率已降為3.96%。
因此，經審核日方所提之改善說明，並考量日本輸台鮮草莓產品檢驗不合格率已有下降，且目前邊境仍採逐批查驗，綜合評估後，維持日本鮮草莓受理報驗，並持續觀察邊境查驗情形。
有關「日本輸台鮮草莓查驗不合格案」，食藥署說明如下：
因日本輸臺鮮草莓邊境查驗檢出多批不符合我國「農藥殘留容許量標準」，本署於111年12月21日，發函要求日方於112年2月5日前，提出書面資料說明不合格原因及改善與預防措施。
2. 本署已於112年2月1日接獲日方說明輸臺鮮草莓產品不合格原因及改善措施。
3. 依日方說明，日方主管機關已要求出口業者及相關機關徹底周知產品應符合臺灣農藥殘留標準。
4. 經查日本鮮草莓於110-111年產季期間，與隔年度同一區間（111-112年）相比，檢驗不合格率已有下降。另查自本署發函請日方提供改善說明後至112年2月2日，日本鮮草莓檢驗不合格率已降為3.96%。
5. 經審核日方所提之改善說明，並考量日本輸台鮮草莓產品檢驗不合格率已有下降，且目前邊境仍採逐批查驗，綜合評估後，維持日本鮮草莓受理報驗，並持續觀察邊境查驗情形。
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