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南投立委補選勢在必得 朱立倫到彰化縣為林明溱拜票

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席朱立倫出席彰化縣新春團拜，期勉黨員繼續團結努力，贏回彰化縣另外3席立委的席次和總統選舉。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席朱立倫出席彰化縣新春團拜，期勉黨員繼續團結努力，贏回彰化縣另外3席立委的席次和總統選舉。記者簡慧珍／攝影

今天立春，明天元宵節，國民黨主席朱立倫到彰化縣向黨員拜年時表示，新的一年國民黨將持續一步一腳印、腳踏實地贏得民眾肯定，面對2024總統和立委選舉，國民黨堅持「走對的路，提對的人。」什麼是對的人？去年1126選舉就是提對的人而打勝選戰。

國民黨彰化縣黨部在溪湖鎮中山堂舉行新春團拜，員林市長游振雄、縣議員張錦昆、黃正盛、曹嘉豪、劉惠娟、陳玉姬和溪湖鎮黨部主任委員黃瑞珠、溪湖鎮民代表劉晚玉等200多人出席，團拜互相恭喜「鴻兔大展」。

朱立倫用國民黨今年新年賀歲詞「旺兔歲福」對應英文One、Two、Three、Four是年輕人創意，傳達國民黨重視年輕人的黨務發展趨勢。他又表示，國民黨失去中央執政權之後被民進黨清算，國民黨沒黨產、沒資源，但有決心和信心，有愛台灣環境的心，國民黨一定要堅持走正確的路、提名對的人，無私無我，像1126那樣團結努力，才會勝利成功。

朱立倫說，走正確的路就是愛台灣、愛這片土地，「好好做代誌」，為大家拚好日子；什麼是「對的人」？就是像去年1126選舉，國民黨提「對的人」打贏選戰，彰化縣長王惠美帶頭去年打贏縣長選舉漂亮一戰，彰化縣有4席立法委員，大家用同樣心情扎根、認真努力，把每一席立法委員贏回來，把2024總統選舉贏回來。

南投縣將在3月間舉行第二選區立委補選，朱立倫為國民黨徵召的前縣長林明溱拉票，因為彰化縣是南投縣的鄰居，很多親朋好友在南投，林明溱要贏得補選，必須靠大家幫忙，所以他在南投縣拜託支持林明溱，也到彰化縣拜票。

國民黨 林明溱 朱立倫 立委補選

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