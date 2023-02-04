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國民黨台中新春團拜 朱立倫：要把8席立委贏回來

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今下午參加國民黨台中市黨部新春團拜，朱立倫說，現階段最重要的是南投立委補選，明年要把台中8席立委贏回來。記者洪敬浤／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今下午參加國民黨台中市黨部新春團拜，朱立倫說，現階段最重要的是南投立委補選，明年要把台中8席立委贏回來。記者洪敬浤／攝影

國民黨主席朱立倫今下午到台中，參加國民黨台中市黨部新春團拜。朱立倫說，目前最重要的是南投立委補選，他會拜託國民黨最強母雞盧秀燕市長、侯友宜市長，以及周邊縣市首長都來幫忙，團結盼勝選。

針對中國大陸疑似間諜氣球飄過美國本土上空，以及美國國務卿布林肯出訪大陸喊停，朱立倫說，中美關係對區域和平、兩岸和平很重要，國民黨立場希望區域和平安全，希望美中雙方持續溝通、解決問題，也要釐清真相，畢竟美國國土安全是全世界關注事件，希望兩岸和平、區域安全。

台中市長盧秀燕今下午未出席國民黨台中團拜，指派參議賴森林到場。朱立倫說，盧市長市政繁忙，不會特別邀請出席，全黨團結一致，爭取認同與肯定。

藍營新春團拜，有意參選立委的現任議員黃健豪、羅廷瑋，以及議員黃馨慧之子廖偉翔也都到場。朱立倫說，國民黨要無私無所共同打拚，去年盧秀燕市長當選連任，未來要把總統贏回來，也要把台中市8席立委都贏回來，要有這個決心才能贏，選舉很辛苦，但要一步一腳印努力。

國民黨主席朱立倫（中）今下午參加國民黨台中市黨部新春團拜，朱立倫說，現階段最重要的是南投立委補選，明年要把台中8席立委贏回來。記者洪敬浤／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今下午參加國民黨台中市黨部新春團拜，朱立倫說，現階段最重要的是南投立委補選，明年要把台中8席立委贏回來。記者洪敬浤／攝影

國民黨 朱立倫 台中市長

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