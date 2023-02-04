國民黨台中新春團拜 朱立倫：要把8席立委贏回來

國民黨主席朱立倫今下午到台中，參加國民黨台中市黨部新春團拜。朱立倫說，目前最重要的是南投立委補選，他會拜託國民黨最強母雞盧秀燕市長、侯友宜市長，以及周邊縣市首長都來幫忙，團結盼勝選。

針對中國大陸疑似間諜氣球飄過美國本土上空，以及美國國務卿布林肯出訪大陸喊停，朱立倫說，中美關係對區域和平、兩岸和平很重要，國民黨立場希望區域和平安全，希望美中雙方持續溝通、解決問題，也要釐清真相，畢竟美國國土安全是全世界關注事件，希望兩岸和平、區域安全。

台中市長盧秀燕今下午未出席國民黨台中團拜，指派參議賴森林到場。朱立倫說，盧市長市政繁忙，不會特別邀請出席，全黨團結一致，爭取認同與肯定。