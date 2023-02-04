挺陳建仁學術研究 台大醫院院長吳明賢回應「好事者」

台大醫院院長吳明賢日前受訪表示，行政院長陳建仁過去有3大卓絕貢獻，其中一項是發現地下水重金屬砷含量是烏腳病元凶，但有網友在批踢踢發文指出，烏腳病的病因是在1958年，是由於部分地區地下水中含有極高的重金屬元素「砷」，而陳建仁是1951年出生，當時年僅7歲。對此吳明賢在臉書發文，稱外界不了解台大烏腳病研究的傳承，更稱對方是「好事者」、「別有用心的移花接木者」、「好事者」。

吳明賢以「不信公理喚不回」為標題發文，最近幫陳建仁院士發聲，概述他的學術成就有三（1）鳥腳病和砷中毒（2）B型肝炎分子流行病學及防治（3）癌症流行病學及防治。其中第一項馬上就有好事者說陳拱北教授展開烏腳病調查時，陳院士才7歲，怎麼可能？

吳明賢說，這些別有用心的移花接木者不知道台大烏腳病，研究的傳承，由陳拱北和曾文賓帶領，代代傳承，至陳院士集其大成，且在世界上大放異彩，特別是砷的研究，只要到PubMed輸入 Chen CJ & Arsenic 就可發現從1985年第一篇到2022年，共有113篇論文，並附上四篇最早的代表性文章，其中二篇在 Cancer Res , 兩篇在Lancet。

衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎日前接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》廣播節目專訪時有表示，接任閣揆的陳建仁是公衛領域研究專家，主要聚焦全體民眾健康，與醫師同屬醫療領域，而醫師是聚焦在個人健康、疾病，不過陳建仁並非醫師。

李秉穎說，陳建仁的特色就是客氣，具有文人氣質，常帶著笑臉，如今借調行政院，就被外界要求放棄中研院所有的，包括退休金等，不應該這樣要求，但「政治圈就有這樣的事情」。

李秉穎說，自古以來，公衛領域一直存在，但近20、30年來，不斷發生緊急疫情，包括腸病毒71型大流行、SARS疫情、H1N1新型流感，以及新冠疫情，因此，防疫單位也隨之改變，他還記得早期管理疫情為疾管科人員，當遇到痢疾疫情，因不熟悉臨床治療，甚至還去翻書找資料，於腸病毒71型大流行後，成立疾病管制局（現疾管署），於防疫上納入臨床醫師的意見，建立防疫醫師制度，「這是非常重要的事情」。