民進黨：侯友宜嘴巴講新北 心裡想總統

新北市中和發生一家四口只有失智父獨活的悲劇事件。民進黨新聞部主任張志豪今天表示，這起悲劇凸顯一個事實，就是新北市長侯友宜市政螺絲鬆了，市府社政系統完全失靈。侯友宜只會把好好做事、超前部署掛在嘴邊，但只要發生事情就退居二線，卸責迴避，侯友宜為此應該向社會致歉。

張志豪表示，侯友宜成天只會跳針說「好好做事」，但滿腦子只想選總統，甚至今天面對國民黨立委連署力挺他選總統，竟然還誇口要為台灣這塊土地多做事。試問侯友宜，這件應屬市府社會局列管的高度關懷家庭，做為市長竟然只透過上午受訪時「順便」說明本案處置後續，連主動探訪失智父都沒有，這樣的態度實在冷血。

張志豪指出，面對這起悲劇，社會局竟然撇清說本案並非高風險或高關懷家庭，也沒有兒少在其中，以致無法強制關心，不論是侯友宜還是局處首長的回應，全都在卸責，請問侯友宜，今天不論談郭侯配，還是侯郭配，有比處理好市政及社政系統重要嗎？原來侯的超前部署都不是針對市政，而是滿腦子想選總統。