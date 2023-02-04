影／砍總統禮遇金挨批 王鴻薇：劉世芳跟翁達瑞一樣水準

國民黨立委王鴻薇提出卸任總統、副總統特別條例修正草案，擬將禮遇金下修至7萬5000元。曾提出相同法案修法的民進黨立委劉世芳透過臉書指出，「王鴻薇提案幾乎跟她當年提案如出一轍，謝謝賞識」，當年因國民黨杯葛未通過，建議王鴻薇先詢問黨內意見。對此，王鴻薇今反嗆，「用抄襲這樣的問題，想要來抹黑，笑死人，請問劉世芳你是跟現在的翁達瑞一樣的水準嗎？」

王鴻薇說，提案修正、副總統的卸任禮遇金條例，以落實陳建仁當年自己的承諾，都向下修正到7萬5000元，但沒想到提出提案後，民進黨中央發言人竟然來抹黑我，「最離譜的是，當年提案的劉世芳委員，竟然在臉書說，我抄襲她的提案，這真的是非常荒唐可笑」。

王鴻薇質疑，劉世芳當年提案要把總統、副總統退休金禮遇修正到8萬元，為何最後髮夾彎？不敢堅持自己的提案？現在我重新提案，劉世芳應該支持、感謝才對，劉世芳在心虛、害怕什麼？昨天在記者會已公開出示劉世芳當年的提案，完全沒有隱瞞，這不是論文的抄襲，就算用林智堅的標準來檢驗，自己是公開引用，且公開出示當年的提案。王鴻薇說，民進黨敢不敢去面對當年自己的提案？難道現在的蔡英文跟賴清德當了民進黨主席，你們就不敢講話了嗎？那就請你們對社會大眾道歉，當年根本就是欺騙社會大眾、虛晃一招，請民進黨誠實勇敢面對我現在的提案。