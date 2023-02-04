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民進黨：請王鴻薇把迴力鏢收好 不要唾面自乾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨新聞部主任張志豪表示，卸任正副元首相關禮遇，過去在立法院就曾多次討論，這些都可以制度性的來通盤討論。圖／民進黨提供
民進黨新聞部主任張志豪表示，卸任正副元首相關禮遇，過去在立法院就曾多次討論，這些都可以制度性的來通盤討論。圖／民進黨提供

國民黨立委王鴻薇欲提案修法砍正副元首禮遇金。民進黨新聞部主任張志豪今天表示，王鴻薇為了賺個人聲量，重重打臉過去國民黨強烈反對修法的眾藍委，試問國民黨及立院黨團支持王鴻薇的主張嗎？請王鴻薇把迴力鏢收好，不要唾面自乾。

張志豪表示，王鴻薇不斷扭曲事實，攻擊抹黑行政院長陳建仁，但卻刻意忽略陳建仁早在2020年卸任副總統時，就主動放棄禮遇，對比曾承諾六三三政見跳票就要捐薪水卻從未實踐的馬英九前總統，高度與格局高下立判。

張志豪指出，早在2017年立法院就曾經主張修法調降卸任總統副總統按月禮遇金額均為8萬元，但當時國民黨立委多持反對意見，現在卻「今是昨非」。時任國民黨立委楊鎮浯說，卸任禮遇給多或少，是代表國家對於卸任元首的肯定，難道寒酸到只值8萬元？時任國民黨立委王育敏認為，對於卸任正副總統還是要有應有的尊重。時任國民黨立委吳志揚則是批評，不該用任何理由縮減卸任總統、副總統禮遇。為此建議新任立委王鴻薇在主張提案前，先跟自家人討論並了解清楚再說，否則將成天打臉自己人。

張志豪表示，卸任正副元首相關禮遇，過去在立法院就曾多次討論，這些都可以制度性的來通盤討論。且陳建仁早在2020年卸任後就主動放棄禮遇，王鴻薇卻為了炒新聞說要提案修法，只會令人感到莫名其妙。

他說，再次呼籲王鴻薇，請主動說明立委補選政治獻金，以及去年12月25日宣誓就職台北市議員到今年1月16日就任立委前，有沒有領取台北市議員薪水？究竟領了多少薪資，要刮別人鬍子之前，先刮自己的鬍子。

王鴻薇 國民黨 陳建仁

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影／提案正副元首禮遇降至七萬五 王鴻薇籲陳建仁支持

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