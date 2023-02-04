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【重磅快評】辦拉法葉案的精神能否用在桃竹工程弊案？

聯合報／ 主筆室
新竹棒球場開挖後發現廢土、廢磚、廢電線等，有偷工減料重大嫌疑。 記者黃仲裕／攝影
新竹棒球場開挖後發現廢土、廢磚、廢電線等，有偷工減料重大嫌疑。 記者黃仲裕／攝影

曾被前總統陳水扁宣稱動搖國本也要查辦到底的拉法葉案，經過十餘年的調查、追討，首批海外非法所得匯回台灣，法務部與地檢署都發新聞稿，強調符國人對公平正義的期待。對照從選前引爆的桃園、新竹市多項鉅額公共工程疑雲，檢調至今卻未見任何行動，如今新內閣掌權者，又牽扯其中多項案件，執法者是否真心追求公平正義，行動比宣示更能說服人。

新內閣上任至今爭議不休，閣揆陳建仁不僅甩不開借調、難捨中研院高薪爭議，他與蔡政府力挺的高端間關係更是傳聞滿天；副院長鄭文燦則被視為握有實權的地下院長，不僅負責中央與地方政府聯繫，黨、政人事布局更都可見他的身影，此次改組他著力頗深，不少政務官都已感受到副院長的影響力，有意仕途者無不忙著逢迎拍馬。

當正、副閣揆都與弊案有說不清楚的關係時，檢調辦案能否不受政治干擾、用證據說服全國民眾，是司法能否建立公信的關鍵。

以拉法葉案為例，當初陳水扁上台時，高調宣稱動搖國本也要查辦到底，不僅成立特調小組、大規模清查軍方相關人員過去數十年的資金流向、人脈動態、軍方內部公文，都被調查局以上窮碧落下黃泉般的精神逐一清查審視；加上拉法葉案在國外的不明資金曝光，特調小組從此將追查汪傳浦一家在海外的資產列為重中之重，儘管歷經政黨輪替，負責的檢察官也換過好幾位，但追討行動從未中斷。

法務部甚至為此修正刑法的沒收規定，讓汪傳浦即使因逃亡海外、從未到案接受審判，仍可因共犯郭力恆案認定海外資產是不法所得，而單獨宣告沒收。

如果當今檢調能拿出追查拉法葉案的精神，對桃園、新竹市早已被爆出的多項公共工程疑雲展開調查，不管是草皮下滿是廢棄物、排水都不合格的棒球場、還是連輕微地震都能震壞天花板的運動中心，案件複雜程度都遠遠不及牽涉國內、外政治角力、跨洋的軍購案件，如果軍購案檢調都能鍥而不捨追查到底，地方上的工程弊端，只要有心調查，難度不高。

問題就在有沒有心，當高端股價漲幅到連官員都承認異常、官員花大筆公帑購買卻用不上；當承攬地方公共工程老是特定幾家業者、還是過去紀錄不良的業者；檢調卻總是毫無作為，連基本的保全證據、偵查作為都沒有。這樣的表現，檢察官還好意思自詡是公益代表人？法務部好意思自稱是正義之部？

過去幾年地方政府的工程弊端，各種傳聞早已四起，但檢調就是不動如山，若能查辦拉法葉案的十分之一的心力，幫市民找回真相不難，若是考量升官圖、任憑傳聞滿天飛、豆腐渣工程造成公安事件後才要面對，就太晚了。

拉法葉 法務部 桃園

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