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影／綠營大軍輔選 許淑華嗆：讓他們拖行李箱回去

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
林明溱批評民進黨動用資源和國家機器，對他批評抹黑。記者江良誠／攝影
林明溱批評民進黨動用資源和國家機器，對他批評抹黑。記者江良誠／攝影

國民黨南投縣黨部新春團拜，黨主席朱立倫南下輔選林明溱，目前最重要的目標，就是全黨團結一致完成南投立委補選，一步一腳印爭取南投鄉親支持，3月4日讓林明溱高票當選。

朱立倫說，國民黨沒有中央執政資源，不過有團結的心，不管民進黨派多少人，全黨都會團結一致支持林明溱，靠南投鄉親的努力，各縣市長也會幫忙拉抬，相信林明溱的一步一腳印，尤其南投鄉親肯定林明溱擔任8年縣長的貢獻，相信鄉親一定會支持。

南投縣長許淑華說，民進黨帶著龐大的資源來到南投，一行人拖著行李箱來到南投競選，副總統賴清德接任黨主席後，安排要到南投17間的宮廟拜拜拉抬蔡培慧，不過，民進黨「平時不耕耘、臨時抱佛腳」。

許淑華說，林明溱前縣長在南投服務30多年，社區、宮廟走得非常勤快，對南投最熟悉最了解。民進黨長期忽略南投縣，民進黨候選人「選前南投人，選後變成台北人」，蔡培慧縣長選舉時，常說多深愛南投、深耕南投，敗選後隔日，競選團隊人員都跑光光，怎麼可能深耕南投，3月4日當天大家用選票，讓民進黨這些人拖著行李回到台北。

林明溱說，他卸任縣長後，就決定退休，交棒給年輕人，但國民黨民調他支持度最高，在朱立倫主席協調下，他覺得責無旁貸參加最後一次選舉，絕不能把這席立委留給民進黨，必須守下南投這一席、守護南投。

林明溱批評，蔡培慧擔任不分區立委，沒為南投爭取多少建設經費，反而阻擋日月潭五星級旅館開發案，讓南投少了20多億收入，對許淑華執政的南投縣，蔡培慧也不會幫縣府爭取經費。

他也批評，民進黨動用國家資源和機器抹黑、打壓，他不是跟蔡培慧選，而是跟蔡英文、賴清德、整個民進黨競選，面對特定媒體的配合攻擊、抹黑都不是事實，鄉親聽聽就好。

朱立倫（右）到南投為林明溱輔選，強調一定要讓林明溱高票當選。記者江良誠／攝影
朱立倫（右）到南投為林明溱輔選，強調一定要讓林明溱高票當選。記者江良誠／攝影

民進黨 林明溱

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