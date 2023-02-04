85小時旋風式訪美 游錫堃：國會外交順利成功

立法院長游錫堃85小時訪美行程結束，今早返抵國門。對於外界質疑這次美國行「國會外交」成果有限，游錫堃表示，他受邀到國際宗教自由峰會（IRF）做專題演講，是過去沒有的事，「這就是國會外交」，且他也與宗教自由高峰會委員會成員見面，「這次的國會外交算是順利成功」。

游錫堃表示，國會交流不等於國外交，好像有人誤會。美國國會議員訪台常來拜訪立法院，尤其跟外交國防委員會的溝通非常多，包括去年8月美國眾議院前議長裴洛西也來過，國會交流從過去到現在，一直有在做。而這次訪美行，出席國家祈禱早餐會，「也是受國會議員邀請，我也特別向對方表示感謝」。

至於國會外交，游錫堃說，這次非常難得，國際宗教自由高峰會邀請他去做專題演講，是過去沒有的，這就是國會外交。宗教自由高峰會是國際性、全球性，在美國有很多單位，其中宗教自由委員會的9個委員，是美國總統、副總統推薦，具有非常強烈的象徵意義與代表性，「我們都有見面餐敘」，游錫堃說，這次的國會外交算是順利成功。

游錫堃也透過臉書表示，這次往返台北跟華府的85小時內，扣除搭機等通勤時間39小時，所剩緊湊時間內還安排13場深具意義的見面談話會，這些會談為了更有實益，事先溝通決定不公開，請大家能夠體諒。

游錫堃說，此行藉由演講讓國際了解台灣爭民主、爭自由的艱辛血淚歷程及努力成就外，會談間他也就台灣位處民主防線最前線，面臨中國霸權武力威脅的挑戰，如何認清中共極權中國夢，要稱霸全球的野心本質，強調台美更應緊密攜手，並提出台灣提升全民防衛意志、維護和平與安全等共同關切的議題表達多項看法。

游錫堃說，其次，他也就未來台美雙方如何共同合作應對，與美方進行了坦率、愉悅及有意義的對話。相信有助雙方進一步落實更全面性的夥伴關係，互補互利守護自由民主人權與和平穩定的普世價值。願台美關係在頻繁的國會交流，及「五法六保證」的架構下能持續穩健前行。