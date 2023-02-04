傳立委連署力挺選總統 侯友宜：為台灣這塊土地多做事

新北市長侯友宜今天到汐止參加康誥坑公園啟用典禮，被問到傳出有藍營立委將發動連署力挺選總統，侯友宜回應說，他現在是新北市長，要為新北市、為國家、為台灣這塊土地多做事才是他現在要積極努力、全力以赴的地方。

媒體詢問，傳出有立委將發動連署力挺市長選總統，新北市議員呂家愷也有跟黨中央喊話要訂規則。

侯友宜表示，他現在是新北市長以外，最重要的是新春過以後很多的重大工程都如火如荼的在推動當中，像最近安坑輕軌要通車，五泰輕軌最近退回來要重新再做，還有很多的大小建設都期待新北市團隊跟所有的民意代表大家並肩作戰。

侯友宜說，為新北市、為國家、為台灣這塊土地多做事才是他現在要積極努力、全力以赴的地方。

媒體問昨天朱主席聊到2024年大選時，說侯市長是最強母雞，市長會勝任這個最強母雞嗎？

侯友宜表示，每一個人都有每一個人扮演不一樣角色，他是新北市的市長，尤其在整個北台灣的發展過程當中，新北市剛好是在北北基桃，甚至包括宜蘭的中心點，在北北基桃區域發展的過程當中，不管是交通、產業包括永續環境，新北市要扮演很重要一個平台角色，所以他會全力把這個角色扮演好，也謝謝很多人都關心新北市的發展。

至於副市長劉和然傳出去拜會一些零售業的龍頭，被解讀是要尋求支持，接班態勢明顯。

侯友宜說，他跟市府團隊的每一個人對新北市經濟產業的發展，都有責任在任何時間裡面跟產業業者來談產業合作，讓就業機會以及區域產業的帶動上讓新北市更永續，所以每一個人盡心盡力來跟新北市的產業並肩作戰，讓這塊土地提供更好的機會，能夠永續的走下去。