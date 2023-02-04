蕭美琴回台述職 江啟臣：希望來立院報告「看她誠意」

外交部昨證實，駐美代表蕭美琴近期將公務返國，就當前對美工作進展與規畫與相關部會交換意見。國民黨立委江啟臣表示，民眾對於台、美關係相當關心，相信立法委員們一定都希望蕭美琴來立院報告業務，向大家說明最新美中台情勢，不過蕭美琴來不來，「只能看她誠意」。

也是立法院外交國防委員會成員的江啟臣表示，蕭美琴公務返台述職，是駐外代表的例行工作，也是責任義務，民眾關心台美關係，站在立委角度，也希望政府不是只把台美外交作為大內宣，而是代表有沒有真實向美方傳達台灣民眾的看法。

江啟臣表示，外交工作不分黨派，立法委員當然都希望蕭美琴藉此機會，能在立法院會期時來立法院報告、備詢，甚至若無法趕上會期，也可以透過委員會立委或各黨團，來立法院和立委討論，讓民眾能有機會了解。