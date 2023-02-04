蕭美琴將返台述職 綠委：駐外人員定期召回報告
外交部昨天證實，我駐美代表蕭美琴近日即將「返台述職」，預計停留九到十天，引發外界聯想。民進黨立委王定宇今天表示，駐外人員定期都會被召回述職報告，這是在正常不過，如果聯想臆測到人事異動或選舉，如同蕭美琴曾說過的話「想太多」。
王定宇表示，蕭美琴返國述職，內容當然是就駐美期間外交工作，跟國內各部會溝通協調及跟直屬長官報告，這是很正常的述職活動，我國外交官都是如此，定期會返國述職。
王定宇說，目前台美關係及互動良好，從調查局、海巡署、國防、國安情報、經貿往來等，無論緊密度及廣泛度，都是史上最高層次，所以蕭美琴回台的報告討論量應會相當大。
王定宇強調，駐外人員定期召回報告工作內容，這是非常正常的述職，如果聯想臆測到人事或選舉，都是想太多，蕭美琴是傑出的外交官，歡迎回來，也希望把工作做好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言