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蕭美琴將返台述職 綠委：駐外人員定期召回報告

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
駐美代表蕭美琴近日即將「返台述職」，預計停留九到十天。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴近日即將「返台述職」，預計停留九到十天。華盛頓記者張文馨／攝影

外交部昨天證實，我駐美代表蕭美琴近日即將「返台述職」，預計停留九到十天，引發外界聯想。民進黨立委王定宇今天表示，駐外人員定期都會被召回述職報告，這是在正常不過，如果聯想臆測到人事異動或選舉，如同蕭美琴曾說過的話「想太多」。

王定宇表示，蕭美琴返國述職，內容當然是就駐美期間外交工作，跟國內各部會溝通協調及跟直屬長官報告，這是很正常的述職活動，我國外交官都是如此，定期會返國述職。

王定宇說，目前台美關係及互動良好，從調查局、海巡署、國防、國安情報、經貿往來等，無論緊密度及廣泛度，都是史上最高層次，所以蕭美琴回台的報告討論量應會相當大。

王定宇強調，駐外人員定期召回報告工作內容，這是非常正常的述職，如果聯想臆測到人事或選舉，都是想太多，蕭美琴是傑出的外交官，歡迎回來，也希望把工作做好。

蕭美琴 王定宇

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