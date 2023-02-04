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藍營期待「郭侯配」或「侯郭配」破局？侯友宜回應了

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
藍營期待「郭侯配」或「侯郭配」破局？侯友宜回應了。記者游明煌／攝影
藍營期待「郭侯配」或「侯郭配」破局？侯友宜回應了。記者游明煌／攝影

藍營內部期待「郭侯配」或「侯郭配」成形，但傳出侯友宜郭台銘兩人都無意當副手，搭配競選的機率低。侯友宜今天到汐止參加康誥坑公園啟用典禮時回應了。

鴻海集團創辦人郭台銘是否參戰2024總統大選，他表示已請示神明決定，據了解，郭台銘和新北市長侯友宜先前已有默契「你選，我就不選」，儘管藍營內部期待「郭侯配」或「侯郭配」成形，但因兩人都無意當副手，搭配競選的機率低。

媒體今天詢問，市長現在跟郭台銘董事長搭檔的機率是不是越來越低了？現在是兩個人有談好說誰選、誰就不選嗎？

侯友宜回應說，其實因為郭台銘董事長的產業很好，在新北市的組成，「我們常常有機會在談經濟產業的合作」，鴻海不管是郭董，或者是所有在這個地方產業發展的所有的鏈結，「我們都非常密切」，希望能夠帶動新北的經濟產業，也謝謝郭董長年以來，在新北的經濟產業上，給我們扮演一個協助發展的角色。

藍營期待「郭侯配」或「侯郭配」破局？侯友宜回應了。記者游明煌／攝影
藍營期待「郭侯配」或「侯郭配」破局？侯友宜回應了。記者游明煌／攝影
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新北市長 郭台銘 侯友宜

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