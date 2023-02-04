藍營期待「郭侯配」或「侯郭配」破局？侯友宜回應了

藍營內部期待「郭侯配」或「侯郭配」成形，但傳出侯友宜、郭台銘兩人都無意當副手，搭配競選的機率低。侯友宜今天到汐止參加康誥坑公園啟用典禮時回應了。

鴻海集團創辦人郭台銘是否參戰2024總統大選，他表示已請示神明決定，據了解，郭台銘和新北市長侯友宜先前已有默契「你選，我就不選」，儘管藍營內部期待「郭侯配」或「侯郭配」成形，但因兩人都無意當副手，搭配競選的機率低。

媒體今天詢問，市長現在跟郭台銘董事長搭檔的機率是不是越來越低了？現在是兩個人有談好說誰選、誰就不選嗎？