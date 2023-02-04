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布林肯因氣球暫停出訪 王定宇：反觀中共對台軍演藍還去密談

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委王定宇表示，這是維護國格、國家安全、國家利益的決定，反觀台灣，在中國去年8月對台發動武力軍演的時候，國民黨還趕著派副主席跑去跟中共闢室密談。本報資料照片
民進黨立委王定宇表示，這是維護國格、國家安全、國家利益的決定，反觀台灣，在中國去年8月對台發動武力軍演的時候，國民黨還趕著派副主席跑去跟中共闢室密談。本報資料照片

中國大陸遭疑間諜氣球入侵美國、加拿大，引發美國國務卿布林肯延遲訪中，並召見中國大使。民進黨立委王定宇今天表示，這是維護國格、國家安全、國家利益的決定，反觀國民黨，在中國去年8月對台發動武力軍演時，還派副主席夏立言跑去跟中共闢室密談。

布林肯原訂2月5日至6日首度以國務卿身分訪問中國，不過，美國國防部近日發現中國偵查氣球進入美國領空，飛越美國設有核彈發射井的蒙大拿州，布林肯痛批中方侵犯主權、違反國際法，強烈表達無法接受，宣布暫緩原訂訪中行程。

對此，王定宇表示，這是維護國格、國家安全、國家利益的決定，反觀台灣，在中國去年8月對台發動武力軍演的時候，國民黨還趕著派副主席跑去跟中共闢室密談，中國長期持續以軍事行動騷擾台灣，國民黨卻只是批評台灣、質疑盟友，內外之別，明顯可見。

民進黨立委何志偉說，未來中國氣球出現在美國還會有更多，不可能只有一兩顆，站在台灣的立場，這件事情的脈絡跟趨勢仍待後續觀察確認。

美國 布林肯 國民黨

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