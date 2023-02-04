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批黃建嘉曾因辱罵、逼公務員輔選請辭 藍諷「黃押寶」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨副秘書長黃建嘉。本報資料照片
民進黨副秘書長黃建嘉。本報資料照片

南投立委選戰激烈，民進黨副秘書長黃建嘉率輔選團到南投輔選民進黨參選人蔡培慧。國民黨副發言人呂謦煒今天說，黃建嘉曾因被爆料辱罵下屬，並用職權威脅公務員要求輔選，更威脅說自己有「不准假」的權力等，請辭屏東縣政府觀傳處長，現仍當上民進黨中央高層，不正代表著民進黨難掩「鴨霸」濫權的作風？

呂謦煒指出，黃建嘉於2018年地方選舉期間，以縣政府發言人身分，要求下屬配合輔選，甚至還對不滿的下屬稱「我為什麼能幹這個位子，很簡單，因為我選舉出來的」、「不然你們去選舉嘛，你可以押寶蘇清泉那一邊啊」、「我現在是縣政府發言人，選舉之後一定會兼總部發言人，一定會攻擊很多縣政，所以我很需要新聞科、新聞組的幫忙」、「你不是考試進來的話，你應該有多少假，是你的權力，你明天就可以走了，這也是國家給我的權力」等語。

呂謦煒說，明顯違反行政中立，更公然違法，黃建嘉當時隨即請辭止血，沒想到隨後轉任副總統賴清德辦公室專門委員，現更高升民進黨中央黨部副秘書長。

呂謦煒表示，賴清德於民進黨主席選舉時曾提出「深刻檢討，贏回人民信任」、「廣納人才，引領創新進步」等政見，難道民進黨的檢討，就是繼續負面選戰、繼續傲慢鴨霸？難道民進黨廣納的人才，就是這種欺壓基層公務人員的狂妄政客？被「押寶」的賴清德主席，既然敢停權涉嫌黑金的台南議長，敢不敢自己動手，處理公私不分的幕僚？

呂謦煒表示，民進黨中央走了坐領高薪的「林九萬」，來了傲慢濫權的「黃押寶」，難道這就是民進黨新任主席賴清德的黨務革新？如此迂腐作風，不但讓民進黨自己的支持者失望，更不可能獲得台灣民眾的信任。

民進黨 賴清德

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