影／南投立委補選變黨主席PK 朱立倫：民進黨靠資源、國民黨靠鄉親

國民黨主席朱立倫今天南下，輔選南投立委補選參選人林明溱；民進黨主席賴清德緊接著明天也到南投輔選蔡培慧，立委補選形同兩黨主席PK戰。朱立倫說，民進黨有中央執政的無窮資源，動用各種機器對付林明溱，國民黨只能靠鄉親支持，但有信心打贏選戰。

朱立倫今天參加國民黨南投縣黨部新春團拜，南投縣長許淑華、立委補選參選人林明溱和黨公職熱烈參與，朱立倫被問到國民黨總統提名和他是否會參選總統，朱立倫說，國民黨現階段最重要工作就是南投立委補選，國民黨要團結一致，無私無我，他不會受任何干擾或特定媒體、名嘴影響，最重要就是3月4日讓林明溱高票當選。

對於賴清德明天到南投輔選蔡培慧，國、民兩黨主席形同藉著立委補選互相較勁。朱立倫強調，賴清德是副總統又身兼黨主席，民進黨有中央執政的無窮資源，還會找很多社會資源，民進黨對選舉最內行，還會動用各種機器對付林明溱。