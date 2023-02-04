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郭國文籲還補助款於民 嗆王鴻薇蹭陳建仁又抄劉世芳

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委郭國文表示，王鴻薇才是蹭行政院長陳建仁蹭失敗，想透過修卸任總統副總統禮遇條例來抹黑陳建仁，卻被抓包是抄襲立委劉世芳的法案，而且當時還是被國民黨杯葛才沒有三讀。本報資料照片
民進黨立委郭國文表示，王鴻薇才是蹭行政院長陳建仁蹭失敗，想透過修卸任總統副總統禮遇條例來抹黑陳建仁，卻被抓包是抄襲立委劉世芳的法案，而且當時還是被國民黨杯葛才沒有三讀。本報資料照片

國民黨立委王鴻薇昨天指控民進黨立委郭國文「蹭他蹭很久」，郭國文今天表示，王鴻薇才是蹭行政院長陳建仁蹭失敗，想透過修卸任總統副總統禮遇條例來抹黑陳建仁，卻被抓包是抄襲立委劉世芳的法案，而且當時還是被國民黨杯葛才沒有三讀。

郭國文批評王鴻薇不斷對陳建仁進行人格抹黑，將他形塑成貪財的形象，但對比陳建仁主動放棄副總統的禮遇，王鴻薇在70天內選舉2次，成為領了259萬元的最快落跑議員，相較之下到底誰才貪財，非常清楚。

郭國文認為，若王鴻薇認同攸關選舉補助款的修法，那就應該以身作則，還補助款於民，郭國文說，當初政府按照法規徵收的稅金卻被王鴻薇高喊要「還稅於民」，同樣的道理王鴻薇也應該以身作則，當選議員卻沒有做議員的職務，應將選舉補助款還給民眾。

王鴻薇 郭國文 陳建仁

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