王鴻薇砍總統卸任禮遇提案與她相似 綠委諷謝謝賞識

國民黨立委王鴻薇昨天提出卸任總統，副總統特別條例修正草案，擬將卸任總統副總統禮遇金大砍至7萬5000元。過去曾經提出相同法案修法的民進黨立委劉世芳透過臉書表示，王鴻薇提案除金額與少數用字外，幾乎跟她當年提案如出一轍，謝謝賞識與借鑑，但當年因國民黨杯葛反對未通過，建議王鴻薇先詢問黨內意見。

現行卸任總統、副總統禮遇條例，總統按月致送25萬元禮遇金；卸任副總統則按月致送18萬元禮遇金，王鴻薇昨天提出卸任總統副總統禮遇特別條例修正草案，主張大砍為7.5萬元，若要比照當年劉世芳提案降至8萬元也可以接受。

劉世芳表示，事實上，當年審查法案時，無論是在委員會審查或是政黨協商階段，都在時任國民黨立院黨團書記長的王育敏在內的多位國民黨立委杯葛下，使修正條例因屆期不連續功虧一簣、無法順利三讀。

劉世芳建議王鴻薇，如果真要以禮遇金抹黑行政院長陳建仁，要先徵詢黨內意見，尤其拚命捍衛的王育敏前委員，畢竟當年反對本案的可是國民黨，王鴻薇還是多把力氣放在人民在意的法案上，才不會辜負人民的託付，也不枉台北市犧牲一席議員。

劉世芳還拿當年提案內容跟王鴻薇提案文字比對，發現除了金額與少數用字以外，幾乎如出一轍。無論如何，謝謝王鴻薇的賞識與借鑒。