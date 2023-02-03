外交部發言人劉永健證實 駐美代表蕭美琴近日將返台
美國眾議院議長麥卡錫是否春季訪台，近日引發國內外熱烈討論，有媒體報導，我駐美代表蕭美琴這幾天即將「返台述職」，預計停留九到十天，引發外界諸多聯想。外交部發言人劉永健回應，蕭美琴行程外交部會適時對外說明。
外交部發言人劉永健證實，蕭美琴赴美任職已滿兩年，將於近期公務返國，就當前對美工作進展與規劃，與相關部會交換意見，確保政府對美工作與國內常保順暢銜接。
劉永健說，依規定公務返國是外交使節正常的外交工作一環，亦不乏前例，是為助於工作接軌及意見交流。外交部會適時說明蕭美琴行程。
本月1日民眾黨前立委蔡壁如在廣播節目上說，民進黨不管誰出戰選總統，搭檔的副總統都是蕭美琴，以讓美方有個可控、可溝通的對象。加上美國國務卿布林肯5日訪北京，傳出有眾議員聯名致函呼籲布林肯也來台灣一趟。
蕭美琴在此之際返台，引發聯想，外界臆測是否為討論民進黨2024佈局，或預作準備，若布林肯訪北京也順道來台，可陪同在台接待。劉永健表示，大使回國述職是本來就有的事，外界的揣測「太有想像力了」。
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