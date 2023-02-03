外交部發言人劉永健證實 駐美代表蕭美琴近日將返台

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
美國眾議院議長麥卡錫(左)、台灣駐美代表蕭美琴(中)。 圖／聯合報系資料照
美國眾議院議長麥卡錫(左)、台灣駐美代表蕭美琴(中)。 圖／聯合報系資料照

美國眾議院議長麥卡錫是否春季訪台，近日引發國內外熱烈討論，有媒體報導，我駐美代表蕭美琴這幾天即將「返台述職」，預計停留九到十天，引發外界諸多聯想。外交部發言人劉永健回應，蕭美琴行程外交部會適時對外說明。

外交部發言人劉永健證實，蕭美琴赴美任職已滿兩年，將於近期公務返國，就當前對美工作進展與規劃，與相關部會交換意見，確保政府對美工作與國內常保順暢銜接。

劉永健說，依規定公務返國是外交使節正常的外交工作一環，亦不乏前例，是為助於工作接軌及意見交流。外交部會適時說明蕭美琴行程。

本月1日民眾黨前立委蔡壁如在廣播節目上說，民進黨不管誰出戰選總統，搭檔的副總統都是蕭美琴，以讓美方有個可控、可溝通的對象。加上美國國務卿布林肯5日訪北京，傳出有眾議員聯名致函呼籲布林肯也來台灣一趟。

蕭美琴在此之際返台，引發聯想，外界臆測是否為討論民進黨2024佈局，或預作準備，若布林肯訪北京也順道來台，可陪同在台接待。劉永健表示，大使回國述職是本來就有的事，外界的揣測「太有想像力了」。

美國國務卿布林肯。（路透社資料照片）
美國國務卿布林肯。（路透社資料照片）

蕭美琴 外交部

延伸閱讀

蕭美琴將返台述職？駐美處：有進一步消息會說明

布林肯訪中前夕 陸外交部發布報告批美國「長臂管轄」

現在談麥卡錫還太早 黃珊珊：布林肯訪北京可能「尋求恐怖平衡」

布林肯訪華前夕 中媒：美加碼遏中 1天3行動

相關新聞

外交部發言人劉永健證實 駐美代表蕭美琴近日將返台

美國眾議院議長麥卡錫是否春季訪台，近日引發國內外熱烈討論，有媒體報導，我駐美代表蕭美琴這幾天即將「返台述職」，預計停留九...

蕭美琴將返台述職？駐美處：有進一步消息會說明

鏡週刊報導，駐美代表蕭美琴將「返台述職」，預計停留9天到10天；民視新聞則報導，蕭美琴此趟返台與「與公務無關」；鏡週刊報...

曹興誠秀放棄新加坡籍證明 徐巧芯火速檢舉涉違選罷法

聯電前董事長曹興誠昨在臉書宣布，終於拿到新加坡國籍放棄證明書，還點名國民黨北市議員徐巧芯等人，去年9月對他集體惡意誹謗。...

現在談麥卡錫還太早 黃珊珊：布林肯訪北京可能「尋求恐怖平衡」

外傳美國眾議院議長麥卡錫春季訪台，前台北市副市長黃珊珊今下午在中廣接受民眾黨前立委蔡壁如訪問時表示，她認為現在談麥卡錫的...

【重磅快評】林智堅誠信崩壞 教育部打臉蔡總統？

新竹市前市長林智堅論文抄襲案，不只經過中華大學、台大學倫會認定，教育部最近更駁回林智堅訴願，還認證林沒有配合調查的誠信、...

影／取代陳菊站C位 盧秀燕：感謝五都市長非常紳士

國民黨台中市長盧秀燕昨出席行政院會後站C位，對比八年前是由民進黨高雄市前市長陳菊站C位，不少民眾形容盧秀燕是「新復仇者聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。