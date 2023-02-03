快訊

今到任北市副市長 林奕華：已繳回2月立委剩餘日數薪資

影／取代陳菊站C位 盧秀燕：感謝五都市長非常紳士

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台中市長盧秀燕（中）昨出席行政院會後站C位，引起熱議。圖／台中市政府提供
國民黨台中市長盧秀燕（中）昨出席行政院會後站C位，引起熱議。圖／台中市政府提供

國民黨台中市長盧秀燕昨出席行政院會後站C位，對比八年前是由民進黨高雄市前市長陳菊站C位，不少民眾形容盧秀燕是「新復仇者聯盟共主」，引起熱議。盧秀燕今天說，她是六都唯一女市長，也比較資深，感謝其他五都市長非常紳士，把C位讓給她。

八年前，陳菊與同黨的桃園市前市長鄭文燦、台南縣前市長賴清德、台中市前市長林佳龍出席第一次行政院會後，步出行政院時，由陳菊站走在中間。昨天六都市長參加新內閣上任後第一次例行行政院會後，由盧秀燕站C位。

盧秀燕日前因擴大「中台灣區域治理平台」的規模，獲新竹市女市長高虹安首肯，擴大為八縣市，被封為「中台灣新霸主」，因昨天在行政院站C位，再熱議，今天她出席台灣女力論壇時受訪說，六都市長於院會後一起出來接受訪問，她是唯一的女性市長、也比較資深，「很謝謝其他五都市長非常紳士、把C位讓給我，謝謝他們」。

台中市長盧秀燕今天出席台灣女力論壇時受訪，記者趙容萱／攝影說，六都市長於院會後一起出來接受訪問，她是唯一的女性市長、也比較資深，「很謝謝其他五都市長非常紳士、把C位讓給我，謝謝他們」。
台中市長盧秀燕今天出席台灣女力論壇時受訪，記者趙容萱／攝影說，六都市長於院會後一起出來接受訪問，她是唯一的女性市長、也比較資深，「很謝謝其他五都市長非常紳士、把C位讓給我，謝謝他們」。

行政院 盧秀燕 陳菊

延伸閱讀

台灣女力論壇今台中登場 盧秀燕：支持女力發展

影／中台灣治理平台增1女力 盧秀燕：欣見高虹安加入

影／藍白合成形 盧秀燕：高虹安首肯加入中台灣治理平台

影／縣市統籌分配款不足 盧秀燕提解方：把餅做大

相關新聞

曹興誠秀放棄新加坡籍證明 徐巧芯火速檢舉涉違選罷法

聯電前董事長曹興誠昨在臉書宣布，終於拿到新加坡國籍放棄證明書，還點名國民黨北市議員徐巧芯等人，去年9月對他集體惡意誹謗。...

現在談麥卡錫還太早 黃珊珊：布林肯訪北京可能「尋求恐怖平衡」

外傳美國眾議院議長麥卡錫春季訪台，前台北市副市長黃珊珊今下午在中廣接受民眾黨前立委蔡壁如訪問時表示，她認為現在談麥卡錫的...

【重磅快評】林智堅誠信崩壞 教育部打臉蔡總統？

新竹市前市長林智堅論文抄襲案，不只經過中華大學、台大學倫會認定，教育部最近更駁回林智堅訴願，還認證林沒有配合調查的誠信、...

先在黨內幫郭台銘參選2024探路？王金平：都不實傳聞

2024年選戰逼近，鴻海集團創辦人郭台銘傳出起心動念參選總統，還要立法院前院長王金平幫忙先徵詢國民黨內人士建議。王回應，...

影／取代陳菊站C位 盧秀燕：感謝五都市長非常紳士

國民黨台中市長盧秀燕昨出席行政院會後站C位，對比八年前是由民進黨高雄市前市長陳菊站C位，不少民眾形容盧秀燕是「新復仇者聯...

管碧玲任海委會主委 中選會：陳培瑜遞補不分區立委

民進黨立委管碧玲出任海洋委員會主任委員，中選會今天公告，由兒童閱讀教育推廣老師陳培瑜遞補不分區立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。