影／取代陳菊站C位 盧秀燕：感謝五都市長非常紳士

國民黨台中市長盧秀燕昨出席行政院會後站C位，對比八年前是由民進黨高雄市前市長陳菊站C位，不少民眾形容盧秀燕是「新復仇者聯盟共主」，引起熱議。盧秀燕今天說，她是六都唯一女市長，也比較資深，感謝其他五都市長非常紳士，把C位讓給她。

八年前，陳菊與同黨的桃園市前市長鄭文燦、台南縣前市長賴清德、台中市前市長林佳龍出席第一次行政院會後，步出行政院時，由陳菊站走在中間。昨天六都市長參加新內閣上任後第一次例行行政院會後，由盧秀燕站C位。

盧秀燕日前因擴大「中台灣區域治理平台」的規模，獲新竹市女市長高虹安首肯，擴大為八縣市，被封為「中台灣新霸主」，因昨天在行政院站C位，再熱議，今天她出席台灣女力論壇時受訪說，六都市長於院會後一起出來接受訪問，她是唯一的女性市長、也比較資深，「很謝謝其他五都市長非常紳士、把C位讓給我，謝謝他們」。