影／中台灣治理平台增1女力 盧秀燕：欣見高虹安加入

台中市長盧秀燕今天出席台灣女力論壇時，媒體詢問中部縣市首長參與的中台灣治理平台有新竹市女市長高虹安「女力」加入，被解讀為中部藍白合作。對此，盧秀燕說，中台灣治理平台成立發揮很大作用，欣見平台有高虹安加入，擴增到八縣市，現在緊鑼密鼓籌辦中，預計最快本月召開第一次成立大會。

台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會今天下午4時在台中登場。盧秀燕受訪時說，她在上屆市長任內有很大認知，地方政府一定要團結互助，上一屆任內她就把中台灣治理平台擴大，從四縣市擴大到七縣市。

盧秀燕說明，上一屆的中台灣治理平台從新竹到嘉義共七縣市都包括在內，上一屆除了邀新竹縣長楊文科首肯外，也邀請新竹市前市長林志堅，可是林志堅婉拒，這一屆邀請新竹市長高虹安獲首肯，因此變成八縣市首長參與。