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現在談麥卡錫還太早 黃珊珊：布林肯訪北京可能「尋求恐怖平衡」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
今天下午前台北市副市長黃珊珊（右）在民眾黨前立委蔡壁如（左）主持的中廣廣播節目「中廣論壇」中表示，她認為現在談麥卡錫的問題太早了，要等美國國務卿布林肯5日訪北京後，可能才會決定麥卡錫是否訪台。圖／擷取自youtube「中廣論壇」節目直播
今天下午前台北市副市長黃珊珊（右）在民眾黨前立委蔡壁如（左）主持的中廣廣播節目「中廣論壇」中表示，她認為現在談麥卡錫的問題太早了，要等美國國務卿布林肯5日訪北京後，可能才會決定麥卡錫是否訪台。圖／擷取自youtube「中廣論壇」節目直播

外傳美國眾議院議長麥卡錫春季訪台，前台北市副市長黃珊珊今下午在中廣接受民眾黨前立委蔡壁如訪問時表示，她認為現在談麥卡錫的問題太早了，要等美國國務卿布林肯5日訪北京後，可能才會決定麥卡錫是否訪台。

今天下午黃珊珊在蔡壁如主持的廣播節目「中廣論壇」中指出，中國的崛起對美國來說是威脅，美方不願讓中國坐大，但又不能和中國翻臉，所以布林肯才要去談判。可觀察布林肯是否能見到中國國家主席習近平、雙方談了什麼，才會決定後續麥卡錫是否訪台。

黃珊珊說，沒有看到布林肯訪中後最後的結果，現在去談麥卡錫訪台的問題都太早。她笑稱，「布林肯去大陸不就是去『喬事情』的嗎？」美國和中國在找平衡，雙方「我不犯你你不犯我」、「我要犯你的時候你要怎麼辦」。黃珊珊指，即使要對戰，美中也會希望在事情發生前盡可能找共識；這次布林肯訪北京，就是去「尋求一種可能的恐怖平衡」。

黃珊珊表示，台灣就像在美中之間的小棋子，所以自己要堅定立場，靜觀其變，否則搞不好布林肯訪北京時雙方就談好了，「麥卡錫不來了，台灣在這邊自己一頭熱有什麼意思」。

美國國務卿布林肯（左）、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右）。圖／新華社
美國國務卿布林肯（左）、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右）。圖／新華社
美國眾議院議長麥卡錫。圖／美聯社
美國眾議院議長麥卡錫。圖／美聯社

布林肯 麥卡錫 黃珊珊 美國 蔡壁如

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