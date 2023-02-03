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曹興誠秀放棄新加坡籍證明 徐巧芯火速檢舉涉違選罷法

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯（中）。圖／本報系資料照
國民黨台北市議員徐巧芯（中）。圖／本報系資料照

聯電前董事長曹興誠昨在臉書宣布，終於拿到新加坡國籍放棄證明書，還點名國民黨北市議員徐巧芯等人，去年9月對他集體惡意誹謗。徐巧芯今反嗆，「有種直接控告啦」，且說曹去年幫民進黨到處助選時還是「外國人」，她已經向中選會檢舉是否有違選罷法

曹興誠指出放棄國籍，首先有一些前置作業，然後提出書面申請，經過審核後才能取得證書，過程需要幾個月。他直言，有些品行低劣的人，明知放棄國籍需要時間，卻趁他還沒拿到證明前惡意攻擊、誹謗，包含吳子嘉、介文汲、徐巧芯、孫大千等人。

「曹興誠洗勒哈囉？」徐巧芯在臉書說，曹拿一張文件氣噗噗地說，他們「去年九月」抹黑他，但曹以為大家看不懂英文，上面明明白紙黑字寫說「今年一月」才放棄國籍，不就證明他們當時沒說錯 ？

徐巧芯要曹「不要在那邊控訴啦，有種直接控告啦！」還點出，這是否代表曹興誠去年到處幫民進黨助選時，還是「外國人」？根據選罷法規定，外國人助選要罰的，並向中選會檢舉，指曹興誠於2022年選舉期間尚未完成放棄國籍，涉嫌違反選罷法第45條及56條第4項。

她說，根據曹興誠昨天臉書貼文，「今天接到新加坡駐台辦事處通知，放棄國籍證明書下來了」，所附新加坡政府證明文件也顯示曹於今年1月前，也都具有新加坡公民身分。

徐巧芯認為，曹興誠早於今年1月23日前的任何選舉或助選行為，均涉嫌違反選罷法第45條及56條第4項，要請中選會盡速查證他的中華民國籍何時入籍，並追溯其入籍前的行為及言論開罰。

北市議員徐巧芯今天向中選會檢舉，曹興誠涉嫌違反選罷法。圖／取自臉書「徐巧芯」
北市議員徐巧芯今天向中選會檢舉，曹興誠涉嫌違反選罷法。圖／取自臉書「徐巧芯」
聯電前董事長曹興誠昨在臉書宣布，終於拿到新加坡國籍放棄證明書。圖／取自臉書「曹興誠 八不居士」
聯電前董事長曹興誠昨在臉書宣布，終於拿到新加坡國籍放棄證明書。圖／取自臉書「曹興誠 八不居士」

曹興誠 徐巧芯 選罷法 民進黨 中選會

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