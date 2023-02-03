【重磅快評】林智堅誠信崩壞 教育部打臉蔡總統？

新竹市前市長林智堅論文抄襲案，不只經過中華大學、台大學倫會認定，教育部最近更駁回林智堅訴願，還認證林沒有配合調查的誠信、沒有論文研究的能力。蔡英文總統當時號召「全黨挺智堅」，教育部如今駁回訴願，形同打臉蔡總統，林智堅的經典名言已成最佳註解：「是非可以這樣顛倒嗎？」

教育部訴願決定書指出，審議委員會於口頭答詢中，為確認林智堅是否有足夠研究基礎知識或能力，便針對論文內容提問，但發現林無法明確回答論文研究方法中，數學模式、方程式來源及內容；在有關研究計畫執行重心的問卷調查分析，電腦軟體名稱及使用方式等一般研究基礎能力及理解上，也有相當不足之處。

審議委員會決議，該案違反情節重大，且訴願人於調查過程中並未展現誠信配合本案調查；教育部認定，中華大學撤銷林智堅碩士學位並無違誤。

還原幾位關鍵當事人第一時間的神回應，更可見其中荒謬。時任台北市議員王鴻薇去年踢爆林智堅中華大學碩士論文涉嫌抄襲，林智堅當時信心滿滿稱，他有參與竹科委託研究，2008年還曾與學者賀力行、王明郎發表同名論文，他自認不是抄襲，賀力行、王明郎也出具書面聲明為他背書，他還揚言要控告王鴻薇。去年九合一大選期間，林智堅還喊話國民黨桃園市長候選人張善政：「誠信比選市長還要重要」。教育部如今認證林智堅誠信大崩壞，林智堅的喊話，成為最大的諷刺。

台大訴願案雖然尚未出爐，但見微知著，中華大學的下場已足為借鏡。林智堅的台大國發所指導教授陳明通不僅多次發千字文為愛徒辯護，還曾經在立法院突兀辯護，誇稱林智堅論文門是「冤案」，但對於相關質疑，「陳局長不回答陳教授問題」。陳明通蒼白說詞經不起檢驗，在黨內外壓力下，陳明通最後也請辭國安局長，顯然「陳教授救不了陳局長」。

林智堅論文門引發「一屍五命」，被民進黨視為敗選頭號戰犯，但孰令致之？去年8月10日，時任民進黨主席蔡英文曾在民進黨中執會宣示，「我們願意相信智堅沒有抄襲，支持他繼續努力」，並下令請全體黨公職團結一致，相信自己的同志，支持林智堅捍衛清白。蔡英文下達「全黨挺智堅」軍令狀，害慘了林智堅和民進黨，全黨只能蒙著眼睛往前衝。

蔡英文今年首場記者會，記者曾詢問林智堅論文門案，是否要向國人道歉？蔡英文當時表示，「這件事情的相關人已經進行訴訟、救濟、訴願，我們就讓救濟跟訴願，來為整個社會解答這個問題。」教育部駁回訴願，社會至今還等不到蔡英文的解答。

民進黨主席賴清德上任後宣示將「徹底解決學倫問題」，各界都拭目以待。林智堅退選了、陳明通下台了、蔡英文卻安靜了，3人至今都還欠學術界一個真誠的道歉。教育部已經搭了一個下台階，蔡英文是學者從政，當年的蔡教授會如何評價如今的蔡總統，就看蔡英文如何展現「謙卑謙卑再謙卑」的態度？