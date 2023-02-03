竹市國民黨3議員加入民眾黨新政團 李縉穎：報黨中央處理

新竹市議會國民黨籍副議長余邦彥及議員陳啓源、林慈愛加入民眾黨議員發起的「新民意問政聯盟」，是否違反黨紀，下周接任國民黨新竹市黨部主委的李縉穎說，議員有個人選擇意志，仍希望能審慎評估，會報請黨中央處理。新竹市議會國民黨團總召陳慶齡直言，沒有心在國民黨的黨員，再多留也無用。

民眾黨高虹安當選新竹市長，但白營在議員選舉只斬獲2席，民眾黨籍市議員李國璋、宋品瑩，與國民黨余邦彥、陳啓源與林慈愛，以及無黨籍議員孫鍚洲、鄭慶欽，7人組成議會新民意問政聯盟，希望協助高推動市政，由李國璋出任聯盟總召集人、宋品瑩為副總召集人。

李縉穎說，市黨部在過年前知悉此事，第一時間就和余邦彥等人懇談，表達市黨部及黨中央不樂見這種分裂行為，希望能審慎評估，對這樣的結果只能尊重。

李縉穎說，這個月勤走藍營基層，許多基層黨員對去年底國民黨在新竹市長選舉大敗十分不滿，尤其對黨籍議員帶頭前往民眾黨參加造勢活動，導致棄保效應發作，市黨部及黨中央不可能不處理，該怎麼做就會怎麼做。

李縉穎強調，現階段是團結藍營的時候，違反黨紀部分，黨部一定會做適當處置。

陳慶齡說，國民黨是百年大黨，樹大必有枯枝，該鋸就鋸，沒心在國民黨的黨員，再多留也無用，已將此情形報請市黨部及黨中央。國民黨團雖只剩11席，但每位市議員都是監督市政的悍將。

新竹市議會34席議員，原有國民黨團、民進黨團、時代力量黨團3個次級團體，其中，國民黨14席、民進黨8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席、無黨籍6席，但國民黨籍余邦彥、陳啓源、林慈愛先前就退出藍營黨團運作，「新民意問政聯盟」再次成立後，目前僅無黨籍吳國寶、鄭成光、彭昆耀、田雅芳等不屬任何次級團體。