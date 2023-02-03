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綠營批林明溱 國民黨：負面選戰就是賴清德輔選起手式？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨南投立委補選候選人林明溱。圖／本報資料照片
國民黨南投立委補選候選人林明溱。圖／本報資料照片

民進黨副秘書長黃建嘉今批評，國民黨南投立委補選候選人林明溱「不是一個好縣長、未來更不會是好立委」。國民黨副發言人呂謦煒發聲明回應表示，不樂見民進黨主席賴清德的輔選起手式就是惡質負面選戰手法，從台北黨中央到南投輔選的黃建嘉，大概也不了解林明溱曾獲五星縣長肯定、在南投縣長和立委任內民意支持度都居高不下的事實。

呂謦煒表示，林明溱自台灣省政府建設廳技士的基層做起，歷任集集鎮長、南投縣議員、立法委員、南投縣長等職，擁有完整政治歷練，在縣長任內八年，推動多項重大建設並辦理全國矚目的活動。

包括將「世界茶業博覽會」推向國際，促進四大產業園區及福興溫泉的開發成功等，且林明溱提出幫助全國14萬名鄰長修法增每月1000元服務費政見，都跟林明溱長期在南投耕耘，第一線了解在地民眾需求，兼具政治歷練與專業能力有關。

呂謦煒指出林明溱不僅已透過政績證明他是個好縣長，也將繼續證明他會是個好立委，相信南投民眾能清楚判斷林明溱是否是個好縣長、好立委，不需要民進黨中央下來輔選、不解在地情況的黃建嘉代為判斷。

至於黃建嘉對林明溱的其他質疑，都是縣長選舉時的老調重提，都已接受各方及民意檢驗過，毫無新意，南投選民也早已看膩了負面口水戰，國民黨雖然沒有民進黨豐厚資源，但相信在全黨團結一致下，獲得南投縣民充分肯定的林明溱，必定能繼續進到立法院為南投縣民服務。

立委補選 國民黨 民進黨 林明溱

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