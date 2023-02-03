影／縣市統籌分配款不足 盧秀燕提解方：把餅做大

台中市長盧秀燕昨出席行政院新內閣上任後第一次例行院會時，建議中央把統籌分配稅款「餅做大」。她今受訪時說，昨天提出解方是「比例不變、餅做大」，原本22縣市吃一桌的飯，現在變成吃兩桌的飯，讓22縣市長期財政問題獲得解決。

盧秀燕今天下午4時出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。她說，台灣是中央比較集權、集錢的國家，因此地方政府長期以來財政都十分辛苦，能自給自足少，都要仰賴中央補助，其中現行的統籌分配款餅太小，由22縣市依比例分配，昨天與會的六都首長有一大半都反映這個問題，盼能解決統籌不足的問題。

盧秀燕指出，她在立委任內長期任財政委員，因此提出「比例不變，餅做大」的解方，就好比22人吃一桌的飯，讓誰少吃難以協調、沒人願意答應，最好的方法是，原本22縣市吃一桌的飯，現在變成吃兩桌的飯，否則各縣市都要各憑本事向中央爭取，這不是公平施政的做法，也無法解決縣市長期財政不足問題。