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影／縣市統籌分配款不足 盧秀燕提解方：把餅做大

聯合報／ 記者趙容萱黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會前受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會前受訪。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕昨出席行政院新內閣上任後第一次例行院會時，建議中央把統籌分配稅款「餅做大」。她今受訪時說，昨天提出解方是「比例不變、餅做大」，原本22縣市吃一桌的飯，現在變成吃兩桌的飯，讓22縣市長期財政問題獲得解決。

盧秀燕今天下午4時出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。她說，台灣是中央比較集權、集錢的國家，因此地方政府長期以來財政都十分辛苦，能自給自足少，都要仰賴中央補助，其中現行的統籌分配款餅太小，由22縣市依比例分配，昨天與會的六都首長有一大半都反映這個問題，盼能解決統籌不足的問題。

盧秀燕指出，她在立委任內長期任財政委員，因此提出「比例不變，餅做大」的解方，就好比22人吃一桌的飯，讓誰少吃難以協調、沒人願意答應，最好的方法是，原本22縣市吃一桌的飯，現在變成吃兩桌的飯，否則各縣市都要各憑本事向中央爭取，這不是公平施政的做法，也無法解決縣市長期財政不足問題。

台中市長盧秀燕（中）今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今天下午出席台灣女力論壇暨中台灣女力論壇聯合會成立大會。記者黃仲裕／攝影

盧秀燕 行政院

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