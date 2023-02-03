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盧秀燕：食安條例、基隆公投被沒收 與民主背道而馳
台中食安條例抵住食安法遭中央宣告無效，市府提起行政訴訟今日又遭駁回。台中市長盧秀燕今天下午表示，台中食安條例、生煤條例或基隆公投等，都被中央沒收，與民主國家發展方向背道而馳，希望中央展現誠意，對地方法律、自治項目要尊重。
中央開放萊劑美豬，並函告台中食安條例部分條文牴觸食安法無效，中市府提起行政訴訟，台北高等行政法院更一審認為，中市府提訴訟有「當事人不適格」情形，判決駁回，可上訴。
盧秀燕今天下午出席台灣女力論壇受訪說明，台灣要更民主、更尊重地方，對於地方自治項目更要尊重，台中食安條例、生煤條例或基隆公投，都被中央沒收，與民主國家的發展方向背道而馳。
盧秀燕強調，她希望新的閣揆有新氣象，要展現民主自治的精神，切實遵守地方自治法律，才是民主國家風範，希望中央展現誠意，對於地方法律、地方自治項目要尊重。
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