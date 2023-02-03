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民進黨反擊王鴻薇 質疑有無領市議員薪水

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨質疑國民黨立委王鴻薇，有無領市議員薪水。圖為民進黨中央黨部。圖／聯合報系資料照
民進黨質疑國民黨立委王鴻薇，有無領市議員薪水。圖為民進黨中央黨部。圖／聯合報系資料照

國民黨立委王鴻薇提「卸任總統副總統禮遇金」條例修法。民進黨發言人黃彩玲今天表示，王鴻薇一上任為了博取聲量，拿不實言論攻擊新任閣揆與團隊，這樣的民代不適任。

黃彩玲指出，王鴻薇必須先面對自己的自私自利行為，去年11月26日一當選市議員就落跑選立委，領取2次選舉補助款共新台幣259萬元，還導致台北市1席市議員被沒收，造成台北市民權益受損，應先向市民道歉。

黃彩玲質疑，王鴻薇在市議員剛當選就馬上宣布選立委，前後領了2次選舉補助款，市議員選舉補助款約77萬元，立委補選補助款「再領」約182萬元，一共領走259萬元。

黃彩玲表示，王鴻薇立委補選的政治獻金，以及去年12月25日宣誓就職台北市議員到今年1月16日就任立委前，有沒有領取台北市議員薪水，究竟領了多少薪資，都要向民眾說清楚。

王鴻薇 民進黨

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