朱立倫批低薪高房價 民進黨：朝野合作才能解決問題

國民黨主席朱立倫今天對於國內經濟環境表示，政府的說法和人民感受差距相當大，應盡速思考解決問題。民進黨新聞部主任張志豪回應，蔡英文總統及行政團隊一直高度重視年輕世代所關心的居住正義、低薪等問題，相信陳建仁內閣也會在過去的政策基礎上，持續提出改革方案，穩定經濟環境。

張志豪指出，但也希望國民黨和朱立倫不要成天只會對新內閣噴政治口水、扯後腿，朝野團結合作才能解決問題，才是人民的期待。張志豪說，針對國內薪資問題，行政院的施政報告已提出相關對策，包括連續7年調升基本工資、修正「公司法」明定企業獲利分派員工酬勞、建立青年就業儲蓄帳戶、補助及獎勵加薪企業、督促企業薪資透明化、提升勞工素質及促進產業創新等，以促進企業轉型發展，進一步激勵投資，帶動薪資成長。

張志豪表示，蔡總統上任後大力推動經濟轉型，連續7年調升基本工資，讓薪資穩定成長，2021年國人的實質總薪資，較2015年成長7.6%，打破馬政府時期薪資停滯及倒退的困境。另根據人力銀行調查，社會新鮮人的起薪也創近十年的新高。

張志豪指出，為打造更公平合理且有競爭力的稅制，分享經濟成長的果實，行政團隊自2018年起開始施行稅制優化方案，調高所得稅扣除額，大幅減輕育兒、上班族及弱勢家庭稅負，讓個人月薪3萬以下(年薪40.8萬元)或一家四口(含5歲以下子女兩人)年薪123.2萬元以下，可免繳所得稅，減輕人民稅負負擔。相信陳建仁內閣會持續努力，穩定國內經濟環境，給人民好的生活。