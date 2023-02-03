英澳聯合聲明強調台海和平穩定重要性 外交部：民主國家高度共識

英、澳兩國2日在倫敦舉行外交及國防部長會議，會後聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，鼓勵在不使用武力或脅迫情況下，和平解決兩岸問題，並重申反對片面改變台海現狀；將在各領域致力深化與台灣關係，且共同合作，支持台灣有意義參與國際組織。同時將增進印太區域各國韌性，確保印太區域的開放、穩定、繁榮，尊重主權、人權及國際法。

我外交部今下午表示，此次英國外交大臣柯維立（James Cleverly）及國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）及國防部長馬勒斯（Richard Marles）「2+2」會談後，國際間再度重申對台海和平與穩定的重視，凸顯維持台海和平與穩定，已成為民主國家的高度共識，且是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

外交部指出，英國和澳洲都是台灣理性相近的重要夥伴，台灣政府將在既有深厚基礎上，持續與英、澳等理念相近國家緊密合作，強化民主韌性，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及區域，乃至國際的和平、穩定與繁榮。