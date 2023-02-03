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先在黨內幫郭台銘參選2024探路？王金平：都不實傳聞

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
立法院前院長王金平去年底大力輔選國民黨高雄市長參選人柯志恩，這次被傳為鴻海集團創辦人郭台銘2024「探路」，引發關注。圖／柯志恩競總提供
立法院前院長王金平去年底大力輔選國民黨高雄市長參選人柯志恩，這次被傳為鴻海集團創辦人郭台銘2024「探路」，引發關注。圖／柯志恩競總提供

2024年選戰逼近，鴻海集團創辦人郭台銘傳出起心動念參選總統，還要立法院前院長王金平幫忙先徵詢國民黨內人士建議。王回應，他與郭根本還沒見過面，「外界傳聞都是錯誤的」；但若郭獲黨提名，支持是一定的。

傳出王金平今原本要與郭台銘赴新北土城參拜順聖宮，主委盧嘉辰也證實，原本郭是要來參拜。王今參拜後接受媒體聯訪時說明，去年底有與郭通電話，主要是講要為全國義消包紅包一事，都沒談選舉，今天也是單純參加法會，要談什麼時候碰面、什麼事情也是以後的事。

王金平提到，有關民眾黨主席柯文哲二月中會面郭台銘，他們有很多要商量研究的地方，他們好好去談，當事人有共同意見，大家共同討論後才會定案，還沒有談之前，也不知道會談出什麼事。

王金平指出，郭台銘以後若有需要見面，自己也會配合，「看他的想法，他說稟告過神明，看神明怎麼指示他」。至於是否支持郭代表國民黨參選總統，王則說，主席朱立倫會做完善的規畫及執行，郭只要獲黨提名，「支持是一定的」。

另外，針對郭台銘要組在野大聯盟，王金平也說，能組成在野大聯盟當然好，非綠陣營都能團結。

前立委盧嘉辰（前排左一）今陪同立法院前院長王金平（前排左二）參拜新北土城順聖宮。記者李成蔭／攝影
前立委盧嘉辰（前排左一）今陪同立法院前院長王金平（前排左二）參拜新北土城順聖宮。記者李成蔭／攝影

郭台銘 王金平 國民黨 朱立倫

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