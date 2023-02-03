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多社團勸進參選2024！前藍委：感受到郭台銘「起心動念」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
前立委盧嘉辰（右一）曾大力輔選鴻海創辦人郭台銘（右二）子弟兵立委參選人李縉穎（左一），與郭關係良好。圖／本報資料照片
前立委盧嘉辰（右一）曾大力輔選鴻海創辦人郭台銘（右二）子弟兵立委參選人李縉穎（左一），與郭關係良好。圖／本報資料照片

2024年總統大選逼近，鴻海集團創辦人郭台銘傳出有「起心動念」，引發各界討論。與郭有不錯交情的前立法委員、新北土城順聖宮主委盧嘉辰透露，現在很多宗廟社團都在勸進郭參選，而近日與郭通話中，確實能感受郭的「起心動念」。

傳出郭台銘有對2024年總統大選「起心動念」，已請前立法院長王金平向黨內人士拜會請益，兩人原本今日要相約到順聖宮參拜，不過因郭仍在美國，所以沒有出席，僅有王前往參拜。

盧嘉辰證實，他與郭台銘在1月31日有通過電話，本來郭要回台參拜順聖宮，但因美國仍有要務而延後返台。他還提到，郭這次赴美與美方企業界、政治領袖共同討論後疫情時代台灣經濟發展以及世界通膨、烏俄戰爭、兩岸關係等。

盧嘉辰說明，郭台銘認為這些問題對台灣經濟發展相當不利，整個局勢對現在年輕人來說也充滿憂鬱，他在美會針對台灣未來發展，以及2024台灣經濟發展、兩岸和平，要如何協助政府，或是幫助台灣民眾大家安居樂業等進一步思考。

盧嘉辰表示，一切待郭台銘返台後，會透過媒體跟大家做一個詳細說明。他還說，其實有很多宗廟社團都希望郭2024年親自出來，帶領台灣人走出陰霾，這個聲量越來越大，而這些外界的聲音，郭也都有聽到，自己與郭這次通話中，確實深深感受到郭的「起心動念」，但這也不代表郭會出來選總統。

盧嘉辰認為，國民黨主席朱立倫曾多次提到，只要可以下架民進黨，要怎麼配都可以接受，在這樣的環境及氛圍下，就看國民黨的大智大慧如何協商解決。

前立委盧嘉辰（前排左一）今陪同立法院前院長（前排左二）參拜新北土城順聖宮。記者李成蔭／攝影
前立委盧嘉辰（前排左一）今陪同立法院前院長（前排左二）參拜新北土城順聖宮。記者李成蔭／攝影

郭台銘 王金平 朱立倫 國民黨

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