陳其邁認為統籌分配款不公 盼陳揆「多關愛高雄」

行政院長陳建仁上任後，昨天首場行政院會，邀請六都首長列席；市長陳其邁今天上午受訪時，提到高雄土地面積是台北的11倍大，關於統籌分配稅款對高雄對很不公平；陳更強調，應給予南部多給予更多補助，也代表高雄市的立場，「希望多關愛高雄」。

陳其邁說，昨天院會中有談及高雄產業發展及交通建設、區域平衡，尤其到產業發展的半導體S廊帶，盼半導體廠商進駐，對園區開發、土地需求，還有很多需要中央協助的地方。

招商部分，陳其邁說，昨天請行政院正副院長能協助高雄，加速協調整個產業投資的補助計畫及相關協助事項。

關於統籌分配稅款，陳其邁說，高雄土地面積是台北的11倍大，一些基本公共服務需求會隨幅員遼闊、產業結構、財政能力等，與地方政府都會有所不同，更強調，替高雄講話，爭取更多補助是他的責任。

陳還說，關於統籌分配稅款修改有一些困難，及如何修才能平衡南北差距跟城鄉差距，台北跟桃園意見不同，以去年為例，北市大概是460億左右、新北市350億、高雄330億，雖跟營業稅額計算收入有關，但必須兼顧到整個國土台灣區域均衡發展。

陳其邁認為，除六都其他16個縣市，碰到的困難也許更大，這部分需由行政院組專案小組就整個統籌分配稅款通盤檢討，才是台灣國土整理規畫公平的作法，院長也同意這部分就台灣所有縣市政府來做整體性規畫。