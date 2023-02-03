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麥卡錫訪台？王定宇：確實有意但時間未定

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨立委王定宇今說，據他了解，「麥卡錫確實有意訪台，只是時間未定」。 圖／王定宇國會辦公室提供
民進黨立委王定宇今說，據他了解，「麥卡錫確實有意訪台，只是時間未定」。 圖／王定宇國會辦公室提供

傳聞美國眾議院議長麥卡錫有意訪台，民進黨立委王定宇今說，據他了解，「麥卡錫確實有意訪台，只是時間未定」。麥卡錫春季訪台的訊息，據傳是因為美方要建立一套議長訪台、面對中國武力威脅的應變機制，於是開始詢問相關單位，消息可能從這些單位流出，演變成麥卡錫春季訪台的新聞。

王定宇說，美方針對印太地區，特別是台海地區，有很多的標準作業流程跟應變計畫，可是獨獨缺了一個議長訪問台灣，中國用武力威脅的應變計畫。美方上次針對眾議院前院長裴洛西有臨時做了一個準備，讓裴從南邊飛到台灣來。

王定宇說，據聞美方想針對議長訪問台灣、中國的武力威脅，建立一套機制，於是開始詢問相關單位，消息可能從這些單位流出，演變成說麥卡錫春季要訪台。

王定宇說，無論麥卡錫是否訪台，台美間的互動或任何人訪台都不關中國的事，不能讓中國武力威脅和操弄台美關係和互動模式，不能因為中國的武力恫嚇就改變，否則等於變相鼓勵中國用蠻橫的手法建立國際新秩序。

麥卡錫 王定宇

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