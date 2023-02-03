薪水多一萬、房價漲四倍 朱立倫：政府與民感受差距大

國民黨主席朱立倫今以國家政策研究基金會董事長身分舉行記者會時指出，高通膨、高房價、高物價及低薪，已成嚴重民生問題，據統計，2001年第一季至2022年第三季今房價已經漲了四倍，但每月經常性薪資卻僅增加一萬，而政府的說法和人民感受差距相當大，應盡速思考解決問題。

朱立倫今在國民黨智庫、國家政策研究基金會舉行記者會，國家政策研究基金會執行長柯志恩、消基會前董事長黃怡騰也出席。

朱立倫表示，高房價、高物價及低薪在國政基金會統計的2022年網路聲量中，在政府十大惡質事件佔三名，民眾每天吃早餐、買便當及生活上，價格上漲的壓力排山倒海，不敢展望未來。

朱立倫指出，消費者物價指數（CPI）近三年連續接近或超過2%，過去20年來不曾見過此情況，顯示通貨膨脹狀況嚴重。

且民眾實質薪資已連續數月負成長，超過百分之60就業人口的薪資遠低於平均，薪水與少部分高薪產業差距很大，政府雖宣稱經濟成長率高、台灣人均GDP可能超過韓國，但和民眾實際生活認知很不一樣。

朱立倫也提及，房價高則是民生議題的民怨之首，根據信義房屋資料，從2001年第一季至2022年第三季今房價已經漲了四倍，但每月經常性薪資卻僅增加一萬，還可能反被通膨吃掉，如果政府連民生問題都無法解決，還能得到人民的信任與支持嗎？

柯志恩也指出，依照清華安富房價指數，2021年1月至2022年10月高雄房價漲幅為六都最高，成長率高達39.7%、台南38.4%與台中31.1%也超過三成。另外，蛋價去年12月的漲幅也高達21.99%，春節蛋價又創新高。

柯志恩並表示，根據統計，在台灣受薪階級中，月薪5萬5的話，已超過69％的人，若有3萬3，也超過30％的人，難怪網路上流傳低薪金句：「台灣低薪是普遍事實」、「低薪讓年輕人只好躺平」、「抱歉，我是拉低平均薪資的低薪人」，彰顯年輕人對現況的無奈。